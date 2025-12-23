طراحی صندوق‌های ارزی، اوراق سلف مبتنی بر طلا، تبدیل به اوراق بهادار کردن مصنوعات طلا و مسکن در قالب طرح رویش اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا عیوضلو معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات تازه‌ای از اجرای طرح رویش در بازار سرمایه را اعلام کرد و گفت: ماژول اول به فعال‌سازی دارایی‌های راکد و غیرمولد اختصاص دارد. یکی از برنامه‌های این ماژول، استفاده از دارایی‌های غیرمولد به‌عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی یا تأمین مالی از بازار سرمایه است. به‌طور طبیعی، دارایی‌هایی که در بازار سرمایه و به‌ویژه در بورس کالا شکل گرفته‌اند، از جمله صندوق‌های طلا، ظرفیت بالایی دارند و چندین میلیارد دلار دارایی در آنها انباشته شده است که می‌توانند در خدمت تولید قرار گیرند.

او ادامه داد: پیش از این، سهام و اوراق بهادار به‌عنوان ابزار توثیق مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون با توسعه سامانه جامع وثایق و ارتباط این سامانه با ارکان مختلف، این موضوع به‌صورت عملیاتی‌تر دنبال می‌شود.

 ابزار‌های مبتنی بر طلا

وی افزود: مسیر دیگر استفاده از این دارایی‌ها، از طریق طراحی ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر آنها ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر طلا. بر این اساس، طراحی سلف استاندارد مبتنی بر گواهی سپرده طلا یا سلف استاندارد مبتنی بر صندوق‌های طلا در دستور کار قرار دارد.

 تبدیل به اوراق بهادار کردن مصنوعات طلا و املاک

او تاکید کرد: از دیگر برنامه‌های، تعیین سازوکار برای دارایی‌هایی است که تاکنون اوراق بهادار نشده‌اند؛ از جمله مسکن و املاک، مصنوعات و طلا‌هایی که مردم نگهداری می‌کنند، تا این دارایی‌ها نیز قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را پیدا کنند.

به گفته عیوضلو، این ماژول به توسعه ابزار‌های سرمایه‌گذاری و ابزار‌های تأمین مالی اختصاص دارد. هدف ما این است که ابزار‌های سرمایه‌گذاری آن‌قدر متنوع باشند که بتوانند به نیاز‌های مشارکت‌کنندگان با درجات مختلف ریسک‌پذیری و ترجیحات متفاوت نقدشوندگی پاسخ دهند.

عرضه صندوق‌های ارزی

او اضافه کرد: یکی از ابزار‌هایی که در اولویت قرار دارد، صندوق‌های ارزی است؛ به‌گونه‌ای که مردم بتوانند ارز‌های خود را وارد این صندوق‌ها کرده و سود ارزی دریافت کنند. علاوه بر این، صندوق‌های بدهی خصوصی، صندوق‌های مبتنی بر کالا‌های مختلف و هم‌چنین صندوق‌های چندکالایی نیز در دستور کار توسعه قرار دارند.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: مولدسازی دارایی ها ، بورس ، صندوق ارزی
خبرهای مرتبط
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاه‌های دولتی
ترانزیت ۱۴ میلیون تنی از طریق دریا
سطح کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه است
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
آخرین اخبار
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
رشد مصرف برق کشور مهار شد/ ثبت رشد منفی نیم‌درصدی در پاییز
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاه‌های دولتی
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه است
ترانزیت ۱۴ میلیون تنی از طریق دریا
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
سطح کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی