باشگاه خبرنگاران جوان - رضا عیوضلو معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات تازه‌ای از اجرای طرح رویش در بازار سرمایه را اعلام کرد و گفت: ماژول اول به فعال‌سازی دارایی‌های راکد و غیرمولد اختصاص دارد. یکی از برنامه‌های این ماژول، استفاده از دارایی‌های غیرمولد به‌عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی یا تأمین مالی از بازار سرمایه است. به‌طور طبیعی، دارایی‌هایی که در بازار سرمایه و به‌ویژه در بورس کالا شکل گرفته‌اند، از جمله صندوق‌های طلا، ظرفیت بالایی دارند و چندین میلیارد دلار دارایی در آنها انباشته شده است که می‌توانند در خدمت تولید قرار گیرند.

او ادامه داد: پیش از این، سهام و اوراق بهادار به‌عنوان ابزار توثیق مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون با توسعه سامانه جامع وثایق و ارتباط این سامانه با ارکان مختلف، این موضوع به‌صورت عملیاتی‌تر دنبال می‌شود.

ابزار‌های مبتنی بر طلا

وی افزود: مسیر دیگر استفاده از این دارایی‌ها، از طریق طراحی ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر آنها ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر طلا. بر این اساس، طراحی سلف استاندارد مبتنی بر گواهی سپرده طلا یا سلف استاندارد مبتنی بر صندوق‌های طلا در دستور کار قرار دارد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن مصنوعات طلا و املاک

او تاکید کرد: از دیگر برنامه‌های، تعیین سازوکار برای دارایی‌هایی است که تاکنون اوراق بهادار نشده‌اند؛ از جمله مسکن و املاک، مصنوعات و طلا‌هایی که مردم نگهداری می‌کنند، تا این دارایی‌ها نیز قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را پیدا کنند.

به گفته عیوضلو، این ماژول به توسعه ابزار‌های سرمایه‌گذاری و ابزار‌های تأمین مالی اختصاص دارد. هدف ما این است که ابزار‌های سرمایه‌گذاری آن‌قدر متنوع باشند که بتوانند به نیاز‌های مشارکت‌کنندگان با درجات مختلف ریسک‌پذیری و ترجیحات متفاوت نقدشوندگی پاسخ دهند.

عرضه صندوق‌های ارزی

او اضافه کرد: یکی از ابزار‌هایی که در اولویت قرار دارد، صندوق‌های ارزی است؛ به‌گونه‌ای که مردم بتوانند ارز‌های خود را وارد این صندوق‌ها کرده و سود ارزی دریافت کنند. علاوه بر این، صندوق‌های بدهی خصوصی، صندوق‌های مبتنی بر کالا‌های مختلف و هم‌چنین صندوق‌های چندکالایی نیز در دستور کار توسعه قرار دارند.

منبع: سازمان بورس