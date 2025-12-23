باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که امروز با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست کشور برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین محور‌های توسعه‌ای از سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا مدیریت اعتبارات، محیط‌زیست و نقش ملی یزد پرداخت و با اشاره به چالش‌های محیط‌زیستی صنایع کاشی، سرامیک و نساجی استان، نقش صندوق ملی محیط‌زیست را در اعطای تسهیلات کم‌بهره و مشارکت در بازسازی این صنایع تعیین‌کننده توصیف کرد.

وی ضامن حیات و تولید استان یزد را بخش کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: این حوزه‌ها به‌درستی در برنامه «تعالی و پیشرفت استان» با عنوان «یزدِ پایدار» دیده شده و دستورکار‌های این نشست نیز در همین چارچوب و با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی تنظیم شده است.

نقش ملی یزد فراتر از جمعیت استان

دهقانی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های خاص استان یزدگفت: یزد علی‌رغم شکنندگی شدید محیط‌زیستی، نقش کلیدی و متفاوتی در تولید، صادرات و اشتغال کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد بیمه‌شدگان استان غیر یزدی هستند، گفت: یزد جزو استان‌های با بالاترین درآمد سالانه کشور است و با وجود تنها ۱.۵ درصد جمعیت، ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، افزود: در حوزه بهداشت و سلامت نیز استان یزد خدمات درمانی جنوب و جنوب‌شرق کشور را پوشش می‌دهد و بیش از ۵۰ درصد اشغال تخت‌های بیمارستانی استان مربوط به بیماران سایر استان‌هاست.

انتظار نگاه متفاوت ملی به یزد

دهقانی‌زاده با تأکید بر اینکه یزد در حال خدمت‌رسانی ملی است، اظهار کرد: انتظار می‌رود نگاه کشور به این استان متفاوت باشد. به‌ویژه در حوزه آب، وضعیت بحرانی موجود نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت‌های یزد برای کل کشور است و اگر این فشار‌ها صرفاً برای خود استان بود، امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم؛ بنابراین تأمین پایدار آب یزد نیازمند مساعدت و توجه ویژه ملی است.

حمایت صندوق ملی محیط‌زیست از صنایع یزد

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ظرفیت صندوق ملی محیط‌زیست، گفت: صنایع کاشی و سرامیک و نساجی استان برای بازسازی و نوسازی نیازمند حمایت هستند و صندوق ملی محیط‌زیست می‌تواند با پرداخت تسهیلات کم‌بهره، یارانه یا مشارکت مستقیم، نقش مؤثری در کاهش چالش‌های محیط‌زیستی استان ایفا کند.

سرشماری ۱۴۰۵، ستون فقرات برنامه‌ریزی کشور

دهقانی‌زاده در ادامه سخنان خود، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: نتایج این سرشماری مبنای اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها، توزیع منابع و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا و مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و پیمایش‌های میدانی برای صحت‌سنجی انجام می‌شود. در همین راستا، سرشماری آزمایشی از ۱۴ دی‌ماه لغایت ۳ بهمن‌ماه سال جاری در سطح کشور و در استان یزد در شهر تفت و دهستان پیشکوه اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، افزود: پس از صدور احکام اعضای ستاد سرشماری توسط استاندار یزد، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها بدون قید و شرط همکاری کامل داشته باشند، چرا که توزیع عوارض ارزش افزوده، اعتبارات بودجه‌ای و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای مستقیماً بر پایه نتایج سرشماری جمعیت در شهر‌ها و روستا‌ها انجام می‌شود.

تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به پروژه‌های عمرانی استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شرایط مالی دولت، گفت: با راهبری استاندار یزد، همراهی کم‌نظیر دستگاه‌های نظارتی و رهنمود‌های دیوان محاسبات استان، موفق شدیم ۱۰۰ درصد اعتبارات استان را از طریق خرید اوراق مرابحه تأمین و تمام تخصیص‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنیم.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه این اقدام برای اولین بار در استان یزد در آذرماه و قبل از پایان سال مالی اتفاق افتاده است؛ خاطرنشان کرد: در گذشته تخصیص اعتبارات معمولاً در پایان سال مالی انجام می‌شد، اما امروز همه تخصیص‌ها در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود مدیران از تعویق هزینه‌کرد پرهیز کنند.

به گفته وی، دیگر پایان شهریور سال آینده به‌عنوان محدودیت زمانی معنا ندارد و امید است تا پایان سال شاهد جذب کامل اعتبارات باشیم تا ارزش منابع در اثر تورم کاهش نیابد.