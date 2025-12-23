باشگاه خبرنگاران جوان؛ گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین و پلمب وفق مصوبه یکصد و سی و ششمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این توضیحات ضمن تکذیب افزایش ۳۳۰ درصدی نرخ توزین و تأکید بر اینکه صرفاً ۳۵ درصد افزایش نرخ خدمات توزین و پلمب صورت گرفته آمده است:

به موجب بند ج ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مواردی که ارائه دهنده خدمت غیر دولتی است است، نرخ انجام خدمات پس از اعلام توسط ارائه‌دهنده خدمت و با تأیید هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می‌شود که دارای ۱۴ عضو از سازمان‌ها و نهادهای نظارتی است که دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم عضو هیأت می‌باشند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این هیأت نیز شخصاً در جلسه تعیین نرخ توزین حضور داشتند که پس از تأیید و تصویب نرخ جدید در هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، صرفاً جهت اجرا مصوبه یاد شده به گمرکات کشور و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات توزین و پلمب از سوی گمرک ابلاغ شده است.

همچنین تأکید می‌شود حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تعاونی‌ها به عنوان هیأت مدیره نص صریح قانون است و اعضای هیأت مدیره اغلب تعاونی‌های کارکنان کشور از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند که فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین و مقررات کاملاً روشن و شفاف است.