مدیرعامل تأمین سرمایه دارای سهام ممتاز صندوق پالایش یکم گفت: ما صرفاً مدیر صندوق بودیم، اما اکنون مالک صندوق نیز هستیم و این موضوع به ما این امکان را می‌دهد که سیاست‌های بازارگردانی صندوق را به‌صورت حرفه‌ای‌تری اعمال کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - به تازگی جلسه هیات واگذاری به ریاست علی مدنی زاده وزیر اقتصاد برگزار و با تغییر شرایط واگذاری ۱۰۰ هزار واحد ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشی یکم متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضوع بند ۲ مصوبه ۳۰ تیر ماه مطرح و پس از بررسی و مرور تصمیم بند یک مصوبه ۱۳ مرداد با تغییر شرایط واگذاری به صورت ۲۵ درصد نقد مابقی در اقساط ۳ ساله در ۶ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه موافقت شد.

در ادامه مجتبی عزیزیان، مدیرعامل تأمین سرمایه خریدار سهام ممتاز صندوق پالایش یکم، در نشست خبری به تشریح دستاورد‌های اخیر و برنامه‌های آینده این صندوق پرداخت و گفت: نگاه شرکت صرفاً مقطعی نبوده و تلاش شده یک ظرفیت واقعی و ماندگار برای آینده شکل بگیرد؛ ظرفیتی که بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های بلندمدت بازار باشد در همین مسیر، اقدامات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت‌های مالی کشور انجام شد که نتیجه آن، ثبت عملکردی متمایز در بازار صندوق‌ها بود. حاصل این رویکرد، کسب جایگاه «رکورددار ممتاز» در صندوق پالایشی بود؛ در حال حاضر، حدود ۲۰ همت از منابع تحت مدیریت و مالکیت شرکت، در قالب صندوق پالایشی قرار دارد که نشان‌دهنده وزن بالای این ابزار در سبد دارایی‌هاست.

او افزود: امروز که با هم صحبت می‌کنیم، دارایی‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه ما به بیش از ۶۵ همت رسیده که این نیز توفیق دیگری است و مدیون زحمات همکاران و همراهی دوستان عزیزم هستم.

عزیزیان در ادامه به اهمیت ورود به بحث صندوق پالایشی اشاره کرد و گفت: بازار ما با توجه به نوسانات ارزی، مسئله جدی‌ای دارد. ارزش دارایی‌ها باید نسبت به کامودیتی‌ها حفظ شود. با توجه به ابزار‌های موجود که به طور محدود شامل طلا و اخیراً نقره هستند، صندوق‌های بخشی و کالایی می‌توانند به حفظ ارزش دارایی‌ها و مدیریت ریسک نوسانات قیمتی کمک کنند.

او همچنین تأکید کرد: توسعه این صندوق‌ها در بازار می‌تواند اتفاق جدی‌ای باشد که به حفظ ارزش دارایی‌ها کمک می‌کند. ما نیاز به ابزار‌های مالی داریم که بتوانند جایگزین دلار و طلا شوند. بسیاری از نیاز‌های جاری جامعه به حفظ ارزش دارایی‌ها نسبت به مطلوبیت‌ها وابسته است. این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای ارز و دلار افزایش یابد و بازار‌ها را به سمت نوسانات بیشتر سوق دهد.

او گفت: این صندوق با هدف هج کردن ارزش دارایی‌ها به دارایی‌های مرتبط با صنعت تشکیل شده است. در دوره‌های گذشته، ما صرفاً مدیر صندوق بودیم، اما اکنون مالک صندوق نیز هستیم و این موضوع به ما این امکان را می‌دهد که سیاست‌های بازارگردانی صندوق را به‌صورت حرفه‌ای‌تری اعمال کنیم.

او خاطرنشان کرد: این تغییرات باعث خواهد شد که سیاست‌های اجرایی ما در صندوق بهبود یابد و محدودیت‌های گذشته در مدیریت آن کاهش یابد. ما امیدواریم که این اقدامات منجر به فواید و منافع جدی برای صندوق و سرمایه‌گذاران آن شود.

او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص اینکه آیا پخش و پالایش سیاست گذاری در این صندوق خواهند کرد باید گفت نه سیاست گذاری دیگر در دست تامین سرمایه ما خواهد بود.

همچنین باید اشاره کرد پالایش یکم بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه به شمار می‌رود.

برچسب ها: صندوق پالایش یکم ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
تأیید نهایی اساسنامه‌ی صندوق ضمانت سپرده‌ها از سوی شورای نگهبان
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
آخرین اخبار
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
فرجام‌خواهی در محاکم انگلیس تایید شد / رکورد تزریق گاز در پارس جنوبی ثبت شد
صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
همه بارش‌های اخیر قابل تبدیل به آب مصرفی نیست
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
تأیید نهایی اساسنامه‌ی صندوق ضمانت سپرده‌ها از سوی شورای نگهبان
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
ماجرای نوسانات قیمت گوشت در بازار چیست؟
معرفی ۷ تا از بهترین نرم افزار‌های حسابداری سوپرمارکت
راه اندازی سامانه محلات ایران در آینده نزدیک/ ایجاد ۳هزار فرصت شغلی تا پایان سال
اشتباهات رایج در خرید اتصالات فولادی
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
از کجا طلای آب شده بخریم؟ معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده
چطور بلیط لحظه آخری شیراز تهران پیدا کنیم؟ راهنمای کاربردی
این نهالستان از نهال سیب تو سرخ و سیاه اصلاح شده رونمایی کرد
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟