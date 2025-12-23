باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - به تازگی جلسه هیات واگذاری به ریاست علی مدنی زاده وزیر اقتصاد برگزار و با تغییر شرایط واگذاری ۱۰۰ هزار واحد ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشی یکم متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضوع بند ۲ مصوبه ۳۰ تیر ماه مطرح و پس از بررسی و مرور تصمیم بند یک مصوبه ۱۳ مرداد با تغییر شرایط واگذاری به صورت ۲۵ درصد نقد مابقی در اقساط ۳ ساله در ۶ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه موافقت شد.

در ادامه مجتبی عزیزیان، مدیرعامل تأمین سرمایه خریدار سهام ممتاز صندوق پالایش یکم، در نشست خبری به تشریح دستاورد‌های اخیر و برنامه‌های آینده این صندوق پرداخت و گفت: نگاه شرکت صرفاً مقطعی نبوده و تلاش شده یک ظرفیت واقعی و ماندگار برای آینده شکل بگیرد؛ ظرفیتی که بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های بلندمدت بازار باشد در همین مسیر، اقدامات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت‌های مالی کشور انجام شد که نتیجه آن، ثبت عملکردی متمایز در بازار صندوق‌ها بود. حاصل این رویکرد، کسب جایگاه «رکورددار ممتاز» در صندوق پالایشی بود؛ در حال حاضر، حدود ۲۰ همت از منابع تحت مدیریت و مالکیت شرکت، در قالب صندوق پالایشی قرار دارد که نشان‌دهنده وزن بالای این ابزار در سبد دارایی‌هاست.

او افزود: امروز که با هم صحبت می‌کنیم، دارایی‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه ما به بیش از ۶۵ همت رسیده که این نیز توفیق دیگری است و مدیون زحمات همکاران و همراهی دوستان عزیزم هستم.

عزیزیان در ادامه به اهمیت ورود به بحث صندوق پالایشی اشاره کرد و گفت: بازار ما با توجه به نوسانات ارزی، مسئله جدی‌ای دارد. ارزش دارایی‌ها باید نسبت به کامودیتی‌ها حفظ شود. با توجه به ابزار‌های موجود که به طور محدود شامل طلا و اخیراً نقره هستند، صندوق‌های بخشی و کالایی می‌توانند به حفظ ارزش دارایی‌ها و مدیریت ریسک نوسانات قیمتی کمک کنند.

او همچنین تأکید کرد: توسعه این صندوق‌ها در بازار می‌تواند اتفاق جدی‌ای باشد که به حفظ ارزش دارایی‌ها کمک می‌کند. ما نیاز به ابزار‌های مالی داریم که بتوانند جایگزین دلار و طلا شوند. بسیاری از نیاز‌های جاری جامعه به حفظ ارزش دارایی‌ها نسبت به مطلوبیت‌ها وابسته است. این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای ارز و دلار افزایش یابد و بازار‌ها را به سمت نوسانات بیشتر سوق دهد.

او گفت: این صندوق با هدف هج کردن ارزش دارایی‌ها به دارایی‌های مرتبط با صنعت تشکیل شده است. در دوره‌های گذشته، ما صرفاً مدیر صندوق بودیم، اما اکنون مالک صندوق نیز هستیم و این موضوع به ما این امکان را می‌دهد که سیاست‌های بازارگردانی صندوق را به‌صورت حرفه‌ای‌تری اعمال کنیم.

او خاطرنشان کرد: این تغییرات باعث خواهد شد که سیاست‌های اجرایی ما در صندوق بهبود یابد و محدودیت‌های گذشته در مدیریت آن کاهش یابد. ما امیدواریم که این اقدامات منجر به فواید و منافع جدی برای صندوق و سرمایه‌گذاران آن شود.

او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص اینکه آیا پخش و پالایش سیاست گذاری در این صندوق خواهند کرد باید گفت نه سیاست گذاری دیگر در دست تامین سرمایه ما خواهد بود.

همچنین باید اشاره کرد پالایش یکم بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه به شمار می‌رود.