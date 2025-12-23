باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر سلامت شیر مدارس در تمام نقاط کشور، اظهار کرد: پس از توزیع شیر در چند منطقه از آموزش‌وپرورش استان ایلام، جداشدگی چربی شیرها موجب تغییر شکل ظاهری شیرها شده و در نتیجه نگرانی دانش‌آموزان و اولیا مدرسه شده بود که بلافاصله با دستور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، توزیع شیر متوقف و برای رفع نگرانی و بررسی سلامت آنها به آزمایشگاه ارسال شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گزارشی مبنی بر مسمومیت هیچ دانش‌آموزی دریافت نشده بود، ادامه داد: نتایج آزمایش‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، مبین آن بود که شیرهای توزیع شده سالم و از استانداردهای لازم برخوردار بودند و تغییرات گزارش شده به دلیل سردی هوا و جداشدگی چربی از آن بوده است.

صادقی با تأکید بر اینکه نظارت بر سلامت شیر مدارس، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، گفت: سلامت دانش‌آموزان همواره اولویت اصلی وزارت آموزش‌وپرورش بوده و بدیهی است که توزیع شیر با همین هدف و به‌منظور تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامتی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی دولتی، انجام می‌شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش