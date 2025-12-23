باشگاه خبرنگاران جوان - سومین جلسه کارگروه تأمین مالی تولید و زیرساختها به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داد و در خصوص راهکارهای واگذاری برخی از املاک مازاد دولتی تصمیمگیری شد.
این نشست که در راستای اجرای آییننامههای اجرایی بند «ب» ماده ۳۱ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بندهای «س» و «ط» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برگزار شد علاوه بر وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و سید رحمتالله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانهدار کل کشور نیز حضور داشتند که درخصوص مولدسازی ۸۱۰ فقره ملک مازاد پیشنهادی کارگروههای استانی بررسی و تصمیم گیری شد.
همچنین در این نشست مقرر شد به منظور ایجاد رویه واحد برای انتخاب شیوه مولدسازی و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای و داشتن ضوابط روشن مبنی بر اینکه بر چه اساسی یک ملک به فروش برسد یا تهاتر یا اجاره بلندمدت یا مشارکت و یا اوراق بهادارسازی شود، همچنین برای اولویتبندی طرحهایی که باید از محل درآمدهای حاصل از روشهای مولدسازی اجرا شود دستورالعملی تدوین شود.
شایان ذکر است که طی ۵ ماهه تیر ماه تا آبان ماه سال جاری تعداد ۱۴۰۳ فقره املاک به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیدگی و تصمیمگیری شده و مجوز آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی