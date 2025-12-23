در سومین جلسه کارگروه اصلی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای مولدسازی ۸۱۰ فقره ملک مازاد دولت تصمیم‌گیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین جلسه کارگروه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داد و در خصوص راهکار‌های واگذاری برخی از املاک مازاد دولتی تصمیم‌گیری شد.

این نشست که در راستای اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ب» ماده ۳۱ و بند‌های «الف» و «ب» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند‌های «س» و «ط» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برگزار شد علاوه بر وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور نیز حضور داشتند که درخصوص مولدسازی ۸۱۰ فقره ملک مازاد پیشنهادی کارگروه‌های استانی بررسی و تصمیم گیری شد.

همچنین در این نشست مقرر شد به منظور ایجاد رویه واحد برای انتخاب شیوه مولدسازی و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و داشتن ضوابط روشن مبنی بر اینکه بر چه اساسی یک ملک به فروش برسد یا تهاتر یا اجاره بلندمدت یا مشارکت و یا اوراق بهادارسازی شود، همچنین برای اولویت‌بندی طرح‌هایی که باید از محل درآمد‌های حاصل از روش‌های مولدسازی اجرا شود دستورالعملی تدوین شود.

شایان ذکر است که طی ۵ ماهه تیر ماه تا آبان ماه سال جاری تعداد ۱۴۰۳ فقره املاک به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیدگی و تصمیم‌گیری شده و مجوز آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، وزارت راه ، املاک مازاد دولتی
خبرهای مرتبط
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
نظارت بر وکلا؛ از اصلاح مجوزها تا راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
آخرین اخبار
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاه‌های دولتی
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه است
ترانزیت ۱۴ میلیون تنی از طریق دریا
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
سطح کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم