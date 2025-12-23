مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران گفت: میزان تولید میگو با ۳۷ درصد افزایش در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ هزار تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد محمدی دوست درباره تولید میگو افزود: امسال سطح زیر کشت میگو در استخر‌های پرورشی کشور به ۱۷ هزار و ۸۹۰ هکتار رسیده که تاکنون از ۱۳ هزار و ۶۳۸ هکتار آن برداشت انجام شده است.

مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران اظهار داشت: پرورش دهندگان میگو تاکنون از این سطح بیش از ۵۰ هزار تن محصول به دست آورده‌اند.

وی تصریح کرد: در این مدت استان بوشهر با برداشت حدود ۲۸ هزار و ۱۷۰ تن میگو در رتبه نخست تولید قرار گرفته و بیشترین رشد تولید را با ۷۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

محمدی دوست گفت: هنوز حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع پرورش میگو در استان بوشهر باقی مانده که برداشت آنها در روز‌های آینده انجام خواهد شد.

به گفته وی، در استان هرمزگان نیز تاکنون ۱۰ هزار و ۱۴۲ تن میگو تولید شده و حدود چهار هزار هکتار دیگر از استخر‌های پرورشی این استان در مرحله برداشت قرار دارند.

مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران افزود: استان سیستان و بلوچستان با تولید چهار هزار و ۸۳۴ تن میگو و ثبت ۶۱ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در رتبه سوم کشور قرار گرفته و استان‌های خوزستان با ۲ هزار و ۵۸۰ تن و گلستان با چهار هزار و ۳۱۰ تن تولید در رده‌های بعدی قرار دارند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی