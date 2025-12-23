روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری استان، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان روز چهارشنبه غیرحضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد؛ البته امتحانات نهایی پابرجاست و برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، رعایت اصول بهداشتی بسیار مهم و ضروری بوده و از حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته خودداری کرده و استفاده از ماسک در صورت حضور در این مکان‌ها توصیه می‌شود.

در اطلاعیه روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی بر پرهیز از تماس نزدیک با افراد مشکوک ضروری بوده و شست‌وشوی مکرر دست‌ها، تأکید شده است.

در این اطلاعیه یادآور شده است: علائمی مانند تب، سرفه، ضعف عمومی، خستگی شدید، درد عضلانی، آبریزش بینی، تنگی نفس و در برخی موارد تهوع، استفراغ و اسهال از نشانه‌های شایع این بیماری است.

روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی در اطلاعیه خود بیان کرده است: گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی‌ و ریوی، نارسایی کلیه و …، افراد دارای نقص ایمنی و همچنین کارکنان حوزه بهداشت و درمان بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا و بروز عوارض شدید آنفلوانزا هستند.

منبع ایرنا

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، سرمای هوا
