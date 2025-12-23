باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناسا تاریخ پرتاب فضاپیمای کرو دراگون را که قرار است آندری فدیاف، کیهان‌نورد روسی، را به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل کند، اعلام کرد.

این آژانس فضایی اعلام کرد که ماموریت کرو-۱۲ که قرار است دو فضانورد آمریکایی، یک کیهان‌نورد روسی و یک فضانورد اروپایی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی بفرستد، قبل از ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ انجام نخواهد شد.

فضاپیمای کرو دراگون، فضانوردان ناسا، جسیکا مایر، که فرماندهی فضاپیما را بر عهده خواهد داشت، و جک هاتاوی، به همراه آندری فدیاف، کیهان‌نورد روسی و سوفی آدنوت، فضانورد آژانس فضایی اروپا را حمل خواهد کرد.

مرکز آموزش کیهان‌نوردی گاگارین اوایل این ماه اعلام کرد که آندری فدیاف، کیهان‌نورد روسی را برای شرکت در ماموریت کرو-۱۲ به ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) که برای نیمه اول سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، انتخاب کرده است. فدیاف جایگزین اولگ آرتمیف خواهد شد که قبلاً برای این ماموریت انتخاب شده بود.

شایان ذکر است که آژانس فضایی روسیه، روسکاسموس، در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲، از امضای توافق‌نامه‌ای با ناسا در مورد پرواز‌های فضایی مشترک به ایستگاه فضایی بین‌المللی خبر داد. این توافق‌نامه شامل ارسال فضانوردان آمریکایی با فضاپیمای روسی سایوز و فضانوردان روسی با فضاپیمای آمریکایی کرو دراگون می‌شود.

ژانویه گذشته، روسکاسموس و ناسا از تمدید برنامه مشترک پرواز‌های فضایی خود تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ خبر دادند.

این آژانس همچنین اعلام کرد که کریستوفر ویلیامز، فضانورد آمریکایی، پاییز امسال با فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی اعزام خواهد شد و در تابستان ۲۰۲۶، آنل منون، فضانورد آمریکایی، در ماموریتی مشابه، آن هم با فضاپیمای سایوز، شرکت خواهد کرد.

