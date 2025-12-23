سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که تیمش تسلیم نشده و شانس صعود دارد، گفت: بازی با المحرق برای ما و تیم حریف حکم فینال را دارد و امیدوارم استقلال پیروز زمین باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی فردا یک فینال برای ما محسوب می‌شود و تیم المحرق هم کار راحتی در این بازی نخواهد داشت. همه ما انگیزه‌های زیادی برای پیروزی داریم.

او ادامه داد: برای این بازی تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و بازیکنان از تمرکز بالایی برخوردار هستند. ما مسیری سخت را طی کردیم و از بدترین شرایط به وضعیت بهتری رسیده‌ایم.

وی با اشاره به دیدار رفت دو تیم افزود: در بازی رفت مقابل المحرق نمایش خوبی نداشتیم و آن مسابقه شروع سختی برای ما بود. چه در لیگ برتر ایران و چه در رقابت‌های آسیایی، شروع خوبی نداشتیم، اما هرگز تسلیم نشدیم. همیشه این باور را داشتیم که می‌توانیم بهتر شویم و موفقیت ما به خودمان بستگی دارد.

سرمربی استقلال ادامه داد: تنها چیزی که در این مسابقه برای ما اهمیت دارد، پیروزی است. هنوز تسلیم نشده‌ایم و این شانس را داریم که به مرحله حذفی صعود کنیم.

ساپینتو با اشاره به شرایط فعلی تیمش تصریح کرد: نسبت به بازی رفت، اکنون شرایط بهتری داریم، هرچند بازیکنان مهمی را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نداریم که نتوانستند با ما به بحرین سفر کنند. یکی از بهترین بازیکنان ما، دیدیه اندونگ، نیز راهی تیم ملی کشورش شده است. ما برای بازی فردا صد درصد آماده نیستیم و این موضوع را می‌دانیم، اما اطلاع داریم که تیم المحرق هم چند بازیکن خود را در اختیار ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر دو تیم گزینه‌های زیادی برای این بازی دارند و هر بازیکنی که در ترکیب قرار بگیرد، با تمام توان بازی خواهد کرد. از ابتدای فصل تاکنون شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و حالا می‌خواهیم با صعود به مرحله بعدی، هدیه‌ای به هواداران و خودمان بدهیم.

سرمربی استقلال در پایان گفت: صعود کردن کاملاً در دست خودمان است و شرایط تفاوتی نکرده است. ما به اینجا آمده‌ایم تا بازی را ببریم. با احترام به تیم حریف، اما با اعتماد به نفسی که در بازیکنانم می‌بینم، مطمئن هستم که تیم استقلال پیروز دیدار فردا خواهد بود.

