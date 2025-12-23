متخصص تغذیه بر اهمیت مصرف مکمل یدافولیک و رعایت رژیم غذایی سالم از سه ماه قبل از بارداری و در سه ماهه اول تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه بیمارستان آیت‌الله طالقانی بر اهمیت مصرف مکمل یدافولیک و رعایت رژیم غذایی سالم از سه ماه قبل از بارداری و در سه ماهه اول تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند خطرات سلامتی جنین را به حداقل برساند.

حکمت‌دوست ادامه داد: خانم‌هایی که قصد بارداری دارند، باید از سه ماه قبل مکمل یدافولیک، که ترکیبی از ید و اسید فولیک است، مصرف کنند و کمبود ید و اسید فولیک می‌تواند خطرات جدی برای سلامت جنین ایجاد کند، مصرف این مکمل باید تا سه ماهه اول بارداری ادامه پیدا کند و حتماً زیر نظر پزشک باشد.

رژیم غذایی سالم؛ پرهیز از خوراکی‌های مضر

این متخصص تغذیه افزود: مواد غذایی سرخ شده، فست فود‌ها و گوشت‌های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس باید از برنامه غذایی حذف شوند و مادران باید به تدریج خود را برای ماه‌های بعد آماده کنند که ممکن است با یبوست مواجه شوند. مصرف کافی آب، سبزیجات و میوه‌ها در این دوران بسیار ضروری است.

کنترل کالری و وزن؛ پیشگیری از اضافه وزن ناگهانی

حکمت‌دوست تصریح کرد: در سه ماهه اول بارداری کالری مورد نیاز مادر افزایش پیدا نمی‌کند، بنابراین پرخوری و افزایش وزن سریع می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند و رعایت تعادل غذایی و کنترل وزن کلید داشتن یک بارداری سالم و راحت است.

حکمت‌دوست تأکید کرد: ترکیب مکمل‌های ضروری و رژیم غذایی سالم نه تنها سلامت مادر را تضمین می‌کند، بلکه رشد و سلامت جنین را نیز بهبود می‌بخشد. برنامه‌ریزی از سه ماه قبل از بارداری، پرهیز از خوراکی‌های مضر و مصرف متعادل غذا‌های طبیعی، پایه یک بارداری موفق و بی‌خطر است.

منبع: مهر

برچسب ها: رژیم غذایی ، بارداری
