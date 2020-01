عناوین رایگان این ماه PS plus مشخص شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یک ماه دیگر هم گذشت و سونی باز هم لیست دیگری از عناوین رایگان این ماه خود برای مشترکین PS Plus را منتشر کرد. با ورود به یک دهه جدید گیمر‌ها و طرفداران پلی استیشن انتظار داشتند تا با لیست مورد پسندی مواجه شوند. خبر خوب این است که خوشبختانه شرکت سونی این انتظارات را به بهترین نحو ممکن پاسخ داده است. در اولین ماه سال ۲۰۲۰ کاربران و مشترکین PS Plus قادر خواهند بود که عناوین Uncharted: The Nathan Drake Collection و Coffee Stain Studio's Goat Simulator به صورت رایگان دانلود و تجربه کنند. این عناوین از هفتم ماه ژانویه در دسترس قرار خواهند گرفت.

سه بازی در قالب یک عنوان

بیشتر بخوانید: بدشانسی دیگر پروژه سینمایی The Uncharted

عنوان Uncharted: The Nathan Drake Collection یک گزینه بسیار فوق‌العاده برای این ماه Play Station Plus است چرا که این بازی شامل سه عنوان بازسازی شده شرکت Naughty Dog است. بازی‌های Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves و Uncharted 3: Drake’s Deception عناوینی هستند که در این مجموعه حضور دارند. این مجموعه موقعیت بسیار عالی برای آن دسته از افراد است که با نسخه چهارم سری‌های آنچارتد با این بازی آشنا شده‌اند، با دانلود کردن این عناوین افراد این فرصت را دارند تا از آنچه در گذشته این بازی رخ داده به کاملی با خبر شوند. همچنین برای آن دسته از طرفداران پر و پا قرص سری بازی‌های آنچارتد، مرور خاطرات با تجربه دوباره این بازی می‌تواند لحظات لذت بخشی را با خود به ارمغان در آورد. این افراد می‌توانند طعم تلخ تاخیر خوردن فیلم سینمایی آنچارتد را با این مجموعه فراموش کنند.

شبیه ساز زندگی یک بُز

بازی معروف Goat Simulator، اما یک عنوان بد است که به دلیل پخش ویدیو‌های خنده‌دار بسیار زیاد شهرت پیدا کرد. حضور این بازی در لیست بازی‌های PS Plus تنها برای آن دسته افراد که می‌خواهند کمی سرگرمی بی سر و ته داشته باشند خوب و لذت بخش است. شاید این عناوین این ماه از برترین بازی‌هایPS Plus نباشد، اما در مجموع این بازی‌ها بسیار سرگرم کننده و مناسب‌ترین عناوین برای اولین ماه سال است.

انتهای پیام/