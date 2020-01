واکنش تند بازیگر هالیوودی به عملکرد اخیر ترامپ

به گزارش خبرنگار حوزه هنرمندان گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از اینکه سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط نیرو‌های آمریکایی و دستور مستقیم ترامپ به شهادت رسید، واکنش‌های زیادی در فضای مجازی منتشر شد. در این واکنش‌ها اسامی افراد معروف بسیاری به چشم می‌خورد که یکی از آن‌ها رابرت دنیرو بازیگر مطرح هالیوود است.

امروز پس از اینکه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی عین الاسد خبر داد باز هم سراسر شبکه‌های مجازی از واکنش‌های کاربران مختلف پر شد. در این میان صفحه منتسب به رابرت دنیرو برای چندمین بار پستی بر ضد ترامپ منتشر کرد.

صفحه منتسب به رابرت دنیرو با انتشار کاریکارتوری از ترامپ نوشت:

"باید این کار را انجام دهیم."

This has to be done ...

#IranAttacks #IranvsUSA»

