قبل از غرق شدن در خون سردار سلیمانی به خانه خود برگردید

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر:

به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از سخنان شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و واکنش او به حمله موشکی نیروهای سپاه به پایگاه عین الاسد، حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی، دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، توییتی منتشر و ضمن آن سربازان آمریکایی را تهدید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی در توئیتر خود نوشت:

"به سربازان آمریکایی!

دولتتان شما را به سمت مأموریت‌های مرگ در خاورمیانه سوق می‌دهد. بهتر است قبل از غرق شدن در خون سردار# سلیمانی، # المهندس و دیگر شهدا به خانه خود برگردید.

به خانه برگردید!

To American troops!

Your govt. is pushing you toward death missions in Middle East. You'd better return home before you are drowned in blood of Gen. #Soleimani, #almuhandis & other martyrs.

Return home!"

شایان ذکر است، چند روز پس از شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شب چهارشنبه نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله موشکی کردند. تصاویر ماهواره‌ای که از این پایگاه‌ها منتشر شده میزان تخریب آنها را نشان می‌دهد.

