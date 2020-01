معرفی ۵۲۰ محل استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انتقام سخت

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۵۲۰ محل استراتژیک متعلق به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در سراسر دنیا طی بیانیه‌ای از سوی دانشجویان انقلابی برای «انتقام سخت» در پی ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس اعلام شد.

این بیانیه را نزدیک به ۵۰۰ تشکل و مجموعه انقلابی ایران امضا کرده‌اند.

متن بیانیه ۵۰۰ تشکل یاد شده به ۲ زبان فارسی و انگلیسی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ترامپِ نادان پس از ترور سردار سلیمانی، پیام داده که در صورت حمله و تلافی ایران، ۵۲ نقطه از نقاط حساس فرهنگی ایران را هدف قرار می‌دهد!

فرماندهان نظامی ایران در قبال این مواضع و عملکرد وحشیانه ایالات متحده، اختیارِ اتخاذِ تصمیم دارند، اما دانشجویان ایرانی اعلام می‌دارند در صورتی که غلطی از این ترسویِ فریبکار سر بزند، دانشجویان جوان ایرانی، منوط به اشاره رهبر انقلاب، به کمک دوستان غربی و شرقی خود در سراسر جهان، نقشه‌های خود برای تسخیر یا نابودی ۵۲۰ مکان استراتژیک متعلق به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در سراسر دنیا، از املاک و دارایی‌های شخص ترامپ تا پایگاه‌های نظامی منطقه‌ای و فرا منطقه و حتی داخل خاک ایالات متحده را اجرایی خواهند کرد.

برای مشاهده جزئیات این ۵۲۰ مکان استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی اینجا (+) را مشاهده کنید.

In the name of God

.Donald trump, the moron president of the USA has announced that he will attack ۵۲ treasured iranian cultural sites in response to Iran’s revenge, right after he assassinated Iran’s top commander, General Qasem Suleimany



Iran’s military commanders has their own right to take a position against this aggressive statement of the USA, however, Iranian students announce that if that cheating coward (Trump) take any wrong action, based on our supreme leader’s command and with the help of our allies all around the world, will execute their program to conquer or destruct ۵۲۰ strategic targets owned by the USA or the occupier regime of Israel, including either Trump’s own properties or military bases, even if they’re in the territory of The USA.



.On the below comes the list of this ۵۲۰ targets

!This is just the beginning

