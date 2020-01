به The Last of Us: Part 2 افتخار خواهید کرد

قول کارگردان بازی به طرفداران؛

هیچ شکی وجود ندارد که بازی انحصاری The Last of Us: Part 2 قرار است یک شاهکار برای طرفداران این سری باشد، مخصوصا زمانی که کارگردان این بازی به نیل دراکمن محبوب سپرده شده است. زمانی که خبر برنده شدن عنوان بهترین بازی دهه اخیر توسط The last of Us منتشر شد علاقه مندان این سری بیش از همیشه هیجان زده شدند، حال کارگردان عنوان دوم در حساب کاربری توئیتر خود در طی ارسال پیانی هیجان این افراد را دو چندان کرد. دراکمن اعلام کرد کیفیت بازی نه تنها قرار است همینقدر عالی بماند بلکه کاری می‌کند که گیمرها به این عنوان جدید افتخار کنند. او پیش از اعلام این نکته از طرفداران درخواست کرد تا به همایت خود ادامه دهند تا این کمپانی بتواند حتی از این هم بیشتر پیش رود.

طرفداران در اولویت هستند

بدون شک چنین خبری باعث می‌شود تا توجه اخبار، رسانه و گیمرها بیشتر از پیش به این عنوان جذب شود. همانطور که گفته شد این شخص در توئیتر خود این متن را منتشر کرده است. او در پاسخ به خبر موفقیت نسخه قبلی به جای آنکه به ساخت و موفقیت بازی افتخار کند، از طرفداران خود با عنوان " طرفداران فوق‌العاده" یاد کرده و ستایش خود از آن‌ها را اینگونه نشان داده است. متن دقیق توئیت به این صورت است؛ " قرار ما به این صورت است، اگر شما قول بدهید تا همیشه به این صورت طرفداران فوق‌العاده‌ای باقی بمانید، ما هم قول می‌دهیم تا تمام تلاشمان را بکنیم و کاری کنیم شما به این عنوان افتخار کنید.".

در هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم که این طرفداران با ساخت ماد برای بازی Resident Evil 2 Remake امکان استفاده از شخصیت الی را فراهم کردند. همچنین یکی از کارمندان شرکت دیزنی که به این عنوان علاقه‌مند است اخیرا اثار هنری در رابطه با این بازی را به انتشار گذاشته است. گفتنی است اخبار حاکی از آن است که این عنوان قرار است باز تاخیر داشته باشد و در ماه فوریه در دسترس قرار نخواهد گرفت. یکی از برنامه نویسان شرکت Naughty Dog گفته است انتشار این عنوان سه ماه به تاخیر افتاده است.

