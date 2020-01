احتمال ساخت عنوان با خشونت کم توسط سازنده بازی Uncharted

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، عناوین The Last of Us و Uncharted دو تا از برترین عناوین رایانه‌ای انحصاری کنسول PS4 به شمار می‌آید که ساخت هر دو آن‌ها بر عهده استودیو ناتی داگ بوده و بروس استرلی مسئولیت کارگردانی آن‌ها را برعهده داشته است. این کارگردان بزرگ به تازگی با یکی از وب سایت‌‎های تحلیل بازی مصاحبه‌ای انجام داده که در این مصاحبه به این موضوع که بازی‌های متمرکز بر شخصیت‌های رایانه‌ای که در آن‌ها درگیری وجود نداشته باشند نیز می‌توانند به اندازه عناوین بزرگ سبک اکشن جذاب و پرطرفدار باشند.

این بحث زمانی در مصاحبه استرلی به وجود آمد که خبرنگار از او پرسید که آیا او ممکن است عنوانی با جذابیت دو بازی The Last of Us و Uncharted بسازد که در آن از تیر اندازی استفاده نشده باشد و صرفا روی معرفی شخصیت‌های بازی تمرکز کرده باشد یا قرار است این سازنده صرفا به ساخت عناوین اکشن مشغول باشد.

همچنین در این مصاحبه گریزی به سابقه کاری ۱۶ ساله بروس استرلی ر شرکت ناتی داگز نیز زده شد و از سوابق او در ساخت عناوینی مثل Wolfenstein II: The New Colossus ،Spec Ops: The Line و God of War نیز یاد شد. استرلی فعالیت خود در شرکت ناتی داگز را با عنوان طراح ظاهر شخصیت‌های بازی Crash Team Racing آغاز کرد و پس از گذشت چند سال به عنوان کارگردان و مدیر عناوین مطرحی مثل The Last of Us و Uncharted انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: برترین عناوین سال ۲۰۱۹ از دید سونی

استرلی در سال ۲۰۱۷ از اسودیو ناتی داگز جدا شد و با این اتفاق احتمال ادامه پیدا کردن دو عنوان The Last of Us و Uncharted به شدت پایین آمد. وی همچنین اعلام کرد که در ساخت همه‌ی عناوین قرار نیست از ویژگی‌های عناوین مبارزه‌ای و اکشن استفاده شود و هیدئو کوجیما در ساخت بازی Death Stranding نشان داد که می‌توان عنوانی جذاب و با خشونت بسیار پایین طراحی کرد و به نوعی کوجیما اولین گام در صنعت ساخت عناوین با خشونت کم را برداشته است.

انتهای پیام/