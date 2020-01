به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، ایران یکی از کشور‌های فعال در حوزه انتشار و تدوین استاندارد‌های نانویی است. با وجود جایگاه چهارم ایران در جهان در زمینه دست‌یابی به فناوری نانو، یکی از بازیگران اصلی این عرصه در دنیا قرار دارد و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه بازار صادراتی، تدوین استاندارد ملی و بین‌المللی برای محصولات است.

در حال حاضر ایران در جایگاه سوم رتبه جهانی در تدوین استاندارد‌های ملی فناوری نانو قرار دارد و در عرصه تدوین استاندارد‌های بین‌المللی ۴ استاندارد تدوین شده و ۵ استاندارد در دست تدوین دارد. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا ۶ سال آینده ۳۰۰ استاندارد ملی و بیش از ۳۰ استاندارد بین‌المللی در حوزه فناوری نانو در ایران تدوین شود.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) استاندارد جدیدی با عنوان Nanotechnologies — Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation را منتشر کرد. این استاندارد که با شماره ISO ۲۰۸۱۴:۲۰۱۹ معرفی شده به موضوع فناوری نانو اختصاص دارد.

در این استاندارد روشی برای اندازه‌گیری فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات که در محیط آبی معلق بوده و در شرایط مشابه با شرایط فیزیولوژی بدن هستند، ارائه شده است.

برای این کار از اکسیداسیون دی نکلئوتید هیدرات (NADH) با استفاده از پرتو فرابنفش استفاده می‌شود. براساس اطلاعات منتشر شده توسط ایزو، این اندازه‌گیری برای کمک به ارزیابی میزان سمیت نوری نانو مواد تهیه شده است. این روش همچنین قابل استفاده برای نانوذرات تجمع یافته است.

روش‌های استاندارد موجود برای اندازه‌گیری PCA ذرات و سطح (نظیر استاندارد‌های ایزو ۱۰۶۷۶ و ایزو ۱۰۶۷۸) به‌طور مستقیم برای تعیین PCA نانومواد و سنجش میزان سمیت نوری آن‌ها کاربرد ندارد، چراکه در این روش‌ها نیاز به حجم زیاد یا زمان طولانی اندازه‌گیری است که این شرط برای رنگ‌های آلی نظیر معرف‌ها که زیست سازگار نیستند، قابل اعمال نیست.

