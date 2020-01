به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، نسل بعدی کنسول‌های بازی قرار است در آینده‌ای نزدیک رونمایی و عرضه شوند؛ عرضه این دو کنسول نه تنها برای گیمرها بسیار مهم است بلکه سازندگان عناوین رایانه‌ای نیز به شدت در انتظار معرفی این دو کنسول هستند تا بتوانند بازی‌های خود را متناسب با کنسول‌های نسل بعدی بسازند. اما یکی از مهم‌ترین مسائل در نسل بعدی کنسول‌ها، گرافیک عناوینه اجرا شده روی آن‌ها است که ذهن بسیاری از گیمرها را با خود درگیر کرده است. به تازگی یکی از انیماتورهای دو عنوان The Last of Us و Assassin’s Creed اعلام کرده است که در حال آزمایش این دو بازی روی کنسول‌های PS5 و Xbox Series X است.

ظاهرا این سازنده با برجسته کردن برخی از قابلیت‌های موجود در موتور Unreal Engine 4 توانسته است قابلیت ردیابی پرتوها در موارد ریز موجود در بازی مانند موها را تقویت کند و اشیا بسیار ریز وجود در بازی با گرافیک حداکثری به آن اضافه کنند. در اوایل این هفته بود که جاناتان کوپر با انتشار پستی در صفحه توییتر خود گرافیک حداکثری ساخته شده برای موهای یکی از شخصیت‌های موجود در بازی را منتشر کرد. در این پست کوپر به طور تخصصی به فیزیک مو شخصیت اشاره می‌کند و سعی کرده است موهای هر شخصیت در بازی با گرافیک حداکثری ساخته شود.

این خبر ممکن است برای بسیاری از گیمرها چیز جدیدی نباشد چرا که شرکت Epic در گذشته اطلاعاتی را منتشر کرد که نشان می‌‎دهد این شرکت توانسته است به قابلیتی که کوپر در حال حاضر و برای نسل آینده کنسول‌ها دست پیدا کند را در گذشته و برای نسل فعلی کنسول‌ها طراحی کند و از آن در برخی از عناوین عرضه شده از سوی این شرکت استفاده شده است.

با این حال باید تا زمان عرضه کنسول PS5 و Xbox Series X برای مشخص شدن تمام جزییات آن متظر ماند.

