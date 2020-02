به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه‌ی ما دوست داریم پوستی سالم و درخشان و شاداب داشته باشیم، اما اغلب به این هدف نمی‌رسیم و معمولا با مشکلات در این زمینه روبرو می‌شویم، ضمن اینکه این روز‌ها شیوه‌های جوانسازی پوست، بسیار متنوع بوده و اغلب جنبه‌ی تجاری دارند و به سختی می‌تواند متوجه شد کدام‌شان در جوانسازی پوست موثرترند.

پوست خیلی خشک یا مستعد جوش و آکنه، می‌تواند بر سلامت پوست اثر بگذارد و عوامل بیرونی مانند آلاینده‌های شیمیایی و اشعه‌ی UV خورشید می‌تواند برانگیزاننده‌ی مشکلات پوستی باشد؛ بنابراین ما نیاز داریم به دنبال راه حل‌های مناسبی باشیم که به ما کمک کنند پوستی سالم داشته باشیم.

ماسک‌های جادویی برای جوانسازی پوست

استفاده از ماسک‌های طبیعی صورت معمولا یکی از بهترین راه‌های جوانسازی پوست است. در این مطلب، بهترین راهکار‌های موجود برای جوانسازی پوست را به شما توصیه می‌کنیم که با کمک آن‌ها پوستی سالم‌تر، طبیعی‌تر و شاداب‌تر داشته باشید. این ماسک‌ها موثرند و می‌توانند جایگزین خوبی برای راهکار‌های گرانقیمت و دردناکِ جوانسازی پوست باشند.

ماسک جوانسازی پوست با عسل و موز

داشتن پوستی مرطوب با میزان مناسبی از چربی می‌تواند از احتمال بروز جوش و آکنه کم کند. برای اینکه پوستی نرم و سالم و مرطوب داشته باشید، می‌تواند با کمک ماسک آبرسان عسل و موز برای جوانسازی پوست‌تان کاری انجام دهید.

برای تهیه‌ی این ماسک به موز، عسل طبیعی و کمی آب پرتقال تازه نیاز دارید.

یک عدد موز کاملا رسیده را با دو قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری آب پرتقال تازه ترکیب کنید. برای استفاده از این ماسک آبرسان صورت، بهتر است اول صورت خود را بشویید. سپس می‌توانید این ماسک را روی صورت خود بزنید و تمام قسمت‌های صورت را کاملا بپوشانید. بعد از ۲۰ دقیقه با آب گرم، ماسک را از روی صورت‌تان بشویید و با حوله‌ای نرم خشک کنید.

ماسک جوانسازی پوست با عسل، جو دوسر و شیر

در این ماسک صورت، عسل نقش یک مغذی را دارد که به رطوبت پوست کمک می‌کند. جو دوسر نیز به عنوان یک عامل ضد جوش است که برای حفظ سلامت پوست لازم است.

سه قاشق غذاخوری جو دوسر را با یک قاشق غذاخوری شیر و عسل ترکیب کرده و آن را به صورت‌تان بزنید. اجازه دهید این ماسک به مدت ۲۰ دقیقه روی صورت‌تان بماند و خشک شود. بعد از این مرحله، می‌توانید آن را کاملا از روی صورت‌تان بشویید و با حوله‌ای نرم خشک کنید.

ماسک جوانسازی پوست با خیار و آلوئه ورا

استفاده از آلوئه ورا برای جلوگیری و درمان آفتاب سوختگی مفید است. آلوئه ورا می‌تواند بر فرایند پیری پوست اثر بگذارد و به سلامت آن کمک کند. از طرفی دیگر، خاصیت منحصربفرد خیار در خنک کنندگی و آرامشبخشی باعث می‌شود این ماسک انتخاب بسیار خوبی برای روز‌های داغ تابستان باشد. یک خیار را رنده کنید و دو قاشق غذاخوری آلوئه ورا به آن اضافه نمایید. این ماسک را روی صورت‌تان بزنید و بعد از یک ساعت با آب سرد بشویید و با حوله‌ای نرم خشک کنید. خواهید دید که پوست‌تان سالم و شاداب می‌شود.

ماسک جوانسازی پوست با انگور

اسید ضعیف موجود در انگور می‌تواند لایه برداری ملایم برای پوست باشد و سلول‌های مرده‌ی پوست را جدا کند. ویتامین E و آب موجود در این میوه نیز کمک می‌کند پوست شما، رطوبت خود را حفظ کرده و شاداب به نظر برسد. ۱۲ عدد دانه انگور و یک قاشق مرباخوری آرد را با هم ترکیب کرده و آن را به صورت خود بزنید. اجازه دهید این ماسک به مدت ۱۵ دقیقه روی صورت‌تان بماند و سپس با آب گرم از روی صورت‌تان بشویید.

ماسک جوانسازی پوست با پوست پرتقال

پوست پرتقال را رنده کرده و در آفتاب خشک کنید. با افزودن یک قاشق مرباخوری پودر پوست پرتقال خشک شده به دو قاشق مرباخوری آرد نخود و یک قاشق مرباخوری شیر، ماسک مورد نظر را درست کنید و آن را به صورت‌تان بزنید و بعد از ۱۵ دقیقه با آب بشویید. اسید سیتریک و ویتامین C موجود در پوست پرتقال، خاصیت لایه برداری، پاک کنندگی و سفت کنندگی پوست داشته و سبب جوانسازی پوست‌تان می‌شود.

ماسک جوانسازی پوست با مولتانی میتی و تخم مرغ

با مخلوط کردن سفیده یک عدد تخم مرغ با دو قاشق مرباخوری مولتانی میتی (خاک رس قهوه‌ای) خمیری درست کنید و آن را با یک برس با حرکاتی به سمت بالا به صورت‌تان بزنید و اجازه دهید کاملا خشک شود. سپس صورت‌تان را با آب ولرم کاملا بشویید و مرطوب کننده بزنید. تخم مرغ با سفت کردن پوست و تغذیه‌ی آن، مانند یک لیفت طبیعی عمل می‌کند.

کرم‌های مناسب ضد چین و چروک برای جوانسازی پوست کدامند؟

محو کردن چین و چروک‌های پوست یکی از راه‌های جوانسازی پوست صورت است. خیلی از افراد از کرم‌ها و لوسیون‌های ضد چین و چروک که نیازی به تجویز پزشک ندارند استفاده می‌کنند، به این امید که این محصولات بتوانند از چین و چروک‌های صورت‌شان کم کرده و پوست خود را جوانسازی کنند. آیا این کرم‌ها واقعا موثرند؟ موثر بودن محصولات ضد چین و چروک پوست بستگی به عناصر موجود در آن و طول مدت استفاده‌ی شما از آن‌ها دارند. کرم‌های ضد چین و چروک جزو دارو‌ها محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل نیازی نیست تحقیقات علمی چندانی روی آن‌ها انجام شود تا موثر بودن‌شان را ثابت کند. اگر به دنبال این هستید که از محصولات ضد چین و چروک پوست به عنوان بخشی از روتین جوانسازی پوست خود استفاده کنید، توصیه‌هایی برای‌تان داریم.

عناصر معمول در کرم‌های ضد چین و چروک برای جوانسازی پوست

مرطوب کنندگی به تنهایی هم می‌تواند ظاهر پوست را بهبود بدهد. عامل مرطوب کننده به طور موقت، پوست را شاداب می‌کند و باعث می‌شود خطوط روی آن کمتر به چشم بیایند. مرطوب کننده‌ها به صورت لوسیون، کرم، ژل و انواع سرُم هستند و از آب، چربی‌ها و سایر عناصر مانند پروتئین‌ها، پارافین، گلیسرین، لاکتات و اوره درست شده‌اند.

کرم‌های ضد چین و چروک پوست اغلب مرطوب کننده‌هایی با عناصر فعال هستند که فواید زیادی برای پوست دارند. این عناصر افزوده با هدف بهبود بافت و رنگ پوست، محو کردن خطوط و چروک در محصول وجود دارند. موثربودن این محصولات تا حدودی بستگی به نوع پوست شما و عناصر فعال موجود در محصول دارد.

چه عناصری در محصولات جوانسازی پوست می‌توانند ظاهر پوست را بهبود بدهند؟

رتینوئید‌ها برای جوانسازی پوست

رتینوئید عبارتی است که برای ترکیبات ویتامین A مانند رتینول و اسید رتینوئیک به کار می‌رود. این عناصر مدتهاست که به صورت موضعی برای کمک به آسیب‌های پوستی ناشی از نور خورشید و کاهش خطوط و چروک پوست به کار می‌روند.

ویتامین C برای جوانسازی پوست

ویتامین C یک آنتی اکسیدان بالقوه است. یعنی از پوست در برابر رادیکال‌های آزاد که مولکول‌های ناپایدار اکسیژن هستند و سلول‌های پوست را تخریب می‌کنند و سبب چین و چروک می‌شوند محافظت می‌نماید. ویتامین C می‌تواند از پوست در برابر نور خورشید محافظت کرده و از تظاهر خطوط پوست بکاهد. کرم‌های حاوی ویتامین C باید در جایی خنک و دور از تابش نور خورشید نگهداری شوند.

هیدروکسی اسید‌ها برای جوانسازی پوست

آلفاهیدروکسی اسید‌ها (AHAs) شامل گلیکولیک، اسید سیتریک و اسید لاکتیک هستند. این عناصر برای حذف سلول‌های مرده‌ی پوست (لایه برداری) به کار می‌روند. استفاده از محصولات AHA به طور مرتب، پوست‌تان را جهت جذب سایر محصولات مراقبت از پوست آماده کرده و آن را نرم و لطیف می‌کنند و بازسازی پوست را آسان‌تر می‌کنند.

کوآنزیم Q ۱۰ برای جوانسازی پوست

این عنصر می‌تواند از چین و چروک‌های اطراف چشم‌ها کم کرده و از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از نور خورشید محافظت کند.

پپتید‌ها برای جوانسازی پوست

این مولکول‌ها به طور طبیعی در ارگانیسم‌های زنده وجود دارند. برخی از پپتید‌ها می‌توانند تولید کلاژن را افزایش بدهند و ثابت شده که بافت پوست را بهبود داده و چین و چروک‌ها را کاهش می‌دهند.

عصاره چای برای جوانسازی پوست

چای سبز، سیاه و اولانگ حاوی ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی‌اند. خیلی از کرم‌های ضد چین و چروک دارای عصاره چای سبز نیز هستند.

عصاره هسته انگور برای جوانسازی پوست

هسته انگور علاوه بر اینکه خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارد، تولید کلاژن را نیز افزایش می‌دهد.

نیاسیامید برای جوانسازی پوست

نیاسیامید یک آنتی اکسیدان بالقوه مرتبط با ویتامین B ۳ است که کمک می‌کند پوست، آب کمتری از دست بدهد و انعطاف پذیری و کشسانی آن تقویت شود.

