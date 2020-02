به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۲۰ آخرین بازی‌های نسل هشتم کنسول‌های بازی وارد بازار می‌شوند، طبق اخباری که از دو شرکت مایکروسافت و سونی به گوش رسیده، به احتمال قوی، هر دو شرکت در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۰ و پیش از تعطیلات سال نو میلادی سال ۲۰۲۱، کنسول‌های نسل نهم را معرفی می‌کنند. سونی با نام پلی‌استیشن ۵ و مایکروسافت با نام ایکس‌باکس ایکس، بار دیگر دوره رقابتی چندین ساله را آغاز می‌کنند تا در صنعت پر سود بازی‌های ویدئویی نقشی اساسی داشته باشند. کنسول‌های فعلی که نسل هشتم کنسول‌های بازی محسوب می‌شوند در سال ۲۰۱۳ معرفی شده و نهایت تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، ساخت بازی برای آن‌ها به پایان می‌رسد. دو شرکت سونی و ایکس‌باکس از نظر عرضه بازی حدود ۸ سال از کنسول‌های نسل هشتم شامل پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، پشتیبانی خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود کنسول‌های نسل دهم نیز پس از گذشت ۷ یا ۸ سال از زمان عرضه PS۵ و Xbox X راهی بازار شوند.

اما در یکی از آخرین‌سال‌های زندگی کنسول‌های نسل هشتم، شرکت‌های تولید کننده بازی، عناوین بسیار ویژه و جذابی را برای تولید و عرضه به بازار برگزیده‌اند. عناوینی که احتمالا برخی از مهم‌ترین آن‌ها به صورت بازسازی شده برای نسل بعدی کنسول‌ها نیز عرضه می‌شود. پس از گذشت سال ۲۰۱۹ با بازی‌های متوسط و چند عنوان شاخص محدود، به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۰ همانند سال ۲۰۱۸، سرشار از عناوین باکیفیت، محبوب و جذاب باشد. شرکت‌هایی مانند ناتی‌داگ، یوبی‌سافت و سی‌دی پراجکت رد عناوین بزرگی را در سال جدید عرضه خواهند کرد و مطمئنا به دنبال آن هستند تا در رقابت شدید با دیگر بازی‌های مطرح سال، بیشترین فروش را به دست بیاورند، به همین دلیل چندین بازی مطرح سال ۲۰۲۰ مانند The Last Of Us Part II با تاخیر وارد بازار می‌شوند، دلیل این تاخیر انجام بهبود‌های نهایی و رساندن کیفیت بازی به بالاترین سطح ممکن است.

هر کدام از شرکت‌های بازی‌سازی، زمان و هزینه فراوانی برای ساخت عناوین جدید خود صرف کرده‌اند و هیچ شرکتی نمی‌خواهد در بازار فروش، شکست بخورد، بنابراین ساخت بازی‌ها با دقت فراوان و تلاش گروهی زیاد به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و دلیل برخی تاخیر‌ها در عرضه بازی‌ها نیز همین مورد است.

به هر حال عناوین بسیار بزرگی در سال ۲۰۲۰ وارد بازار خواهند شد، بازی‌های بزرگ از شرکت‌های معتبر و صاحب سبک که بسیاری از علاقه‌مندان به بازی‌های ویدئویی برای عرضه این عناوین روزشماری می‌کنند. به همین جهت در ادامه به معرفی ۸ بازی ویدئویی مطرح که در سال جاری عرضه می‌شوند خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید:

عنوان: DOOM Eternal

شرکت سازنده: id Software (بتسدا)

تاریخ عرضه: ۲۰ مارچ ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ، گوگل استادیا

دنباله یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶، تا چند ماه آینده وارد بازار می‌شود. مجموعه قدرتمند DOOM در سبک تیراندازی اول شخص کلاسیک، یکی از فرنچایز‌های دوست داشتنی دنیای بازی‌های ویدئویی به شمار می‌رود. نسخه جدید این بازی با نام DOOM Eternal در رویداد E3 سال ۲۰۱۹ معرفی شد و به سبب موفقیت نسخه‌های پیشین این مجموعه، انتظارات از نسخه جدید آن نیز بسیار بالا است. ماشین‌های تیراندازی قدرتمند و سریع، زره‌های جدید، محیطی تازه و گیم‌پلی بهبود یافته از جمله ویژگی‌های نسخه اصلی بازی DOOM به شمار می‌رود.

عنوان: Resident Evil 3

شرکت سازنده: کپکام

تاریخ عرضه: ۳ آوریل ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی

یکی دیگر از فرنچایز‌های محبوب دنیای گیم، بازی رزیدنت اویل است. شرکت کپکام پس از عرضه ۷ سری اصلی از بازی رزیدنت اویل حال به بازسازی نسخه‌های قدیمی و محبوب آن روی آورده، این شرکت در سال گذشته بازی Resident Evil 2 را به صورت موفق بازسازی و عرضه کرد که مورد توجه مخاطبان بسیاری قرار گرفت و علاوه بر فروش بالا، به عنوان یکی از بهترین‌بازی‌های سال نیز انتخاب شد. حال کپکام می‌خواهد با نسخه بازسازی شده رزیدنت اویل ۳، این موفقیت خود را تکرار کند.

عنوان: Final Fantasy VII

شرکت سازنده: اسکوئر انیکس (سونی)

تاریخ عرضه: ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴

بزرگ‌ترین، محبوب‌ترین و جذاب‌ترین بازی ساخته شده در سال ۱۹۹۷ قرار است به صورت بازسازی شده در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شود. ایده تولید نسخه بازسازی شده عناوین محبوب، در این سال‌ها محبوبیت فراوانی پیدا کرده، این نسخه‌های بازسازی شده با حفظ گیم‌پلی و اصالت داستان، با تغییر برخی جزئیات و گرافیک نسل جدید روانه بازار می‌شوند. در این حال بسیاری از گیمر‌هایی که در دوران کودکی نسخه اصلی این بازی را انجام داده با حسی نوستالژیک نسخه به‌روز آن را نیز انجام می‌دهند و از طرفی نسل جدید و نوجوان طرفدار بازی نیز فرصت این را پیدا می‌کنند تا برترین بازی‌های دهه‌های گذشته را با گرافیکی جذاب و عناصر تازه تجربه کنند. از این رو اسکوئر انیکس نیز در سال گذشته اعلام کرد که نسخه ریمیک یا بازسازی شده عنوان بسیار محبوب Final Fantasy VII از سری فرنچایز پرطرفدار فاینال فانتزی، در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.

عنوان: The Last of Us: Part II

شرکت سازنده: ناتی‌داگ (سونی)

تاریخ عرضه: ۲۹ می ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴

سونی مانند همیشه برترین بازی‌های سال را به صورت اختصاصی تولید و برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌کند. پس از بازی Final Fantasy VII، عنوان مورد انتظار The Last of Us: Part II، دومین بازی بزرگ و اختصاصی سونی در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود. قسمت دوم بازی آخرین بازمانده از ما، به طور قطع یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن در سال‌های اخیر خواهد بود. استودیو ناتی‌داگ که تبحر خاصی در ساخت بازی‌های درام با کارکتر‌های قدرتمند و محبوب دارد، بیش از ۳ سال است که بر روی نسخه جدید بازی The Last of Us کار می‌کند. نسخه اول این بازی نیز در سال‌های آخر عمر پلی‌استیشن ۳ وارد بازار شد و نسخه بازسازی شده آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز با تاخیر دوساله به بازار آمد، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود برای The Last of Us: Part II نیز رخ دهد.

نسخه اول بازی The Last of Us آنقدر زیبا و قوی ساخته شده بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، لقب برترین بازی تاریخ برازنده این عنوان است، البته امتیازات بالا کاربران و رضایت حداکثری از این بازی نشان می‌دهد که ناتی‌داگ علاوه بر کارشناسان، در جذب گیمر‌ها نیز کاملا موفق بوده است. این مسائل باعث می‌شود انتظارات از بازی The Last of Us: Part II بسیار فراوان باشد و این کار تیم تولید کننده ناتی‌داگ را دشوار می‌کند.

عنوان: Ghost of Tsushima

شرکت سازنده: ساکر پانچ (سونی)

تاریخ عرضه: تابستان ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴

از همین حالا مشخص است که سال ۲۰۲۰ نیز به سونی و پلی‌استیشن تعلق دارد، عناوین اختصاصی PS۴ به هیچ وجه قابل مقایسه با ایکس‌باکس وان نیستند و مایکروسافت از نظر تولید بازی اختصاصی، حرفی در مقابل سونی ندارد. بازی سامورایی "شبح تسوشیما" یک عنوان جدید و متفاوت از استودیوی ساکر پانچ است که به ساخت بازی‌های جذاب و اختصاصی برای سونی شهرت دارد. داستان این بازی به سال ۱۲۷۴ میلادی و به زمان حمله مغول به ژاپن برمی‌گردد. در این بازی سربازان ژاپنی باید مقابل حمله مغول‌ها ایستادگی کرده تا از ویرانی کشورشان جلوگیری کنند. البته بازی با تم افسانه‌های ژاپنی تولید شده و محیط خاص خود را دارد. بر اساس اطلاعات و تریلر‌های پخش شده از بازی، بی‌شک عنوان شبح تسوشیما یک از برترین بازی‌های سال جاری خواهد بود.

عنوان: Marvel's Avengers

شرکت سازنده: اسکوئر انیکس (مارول)

تاریخ عرضه: ۴ سپتامبر ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ، گوگل استادیا و رایانه‌های شخصی

سال‌ها است که فیلم‌های مارول بر گیشه سینمای جهان تکیه زده و جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ به شمار می‌آیند، نام انتقام جویان طی سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین آثار هنری هالیوود تبدیل شده و فیلم‌های این مجموعه با اکشن دیوانه‌وار و جذابیت بالا، طرفداران بی‌شماری دارند. حال مارول پای به دنیای بازی‌های ویدئویی گذاشته تا پس از پایان یافتن فیلم‌های سینمایی انتقام جویان، این سری در دنیای بازی‌های رایانه‌ای ادامه پیدا کند. تمام شخصیت‌های محبوب سری انتقام جویان از جمله آیرون من، هالک، کاپیتان آمریکا، ثور و بلک ویدو در این بازی حضور دارند و در برابر دشمنان متعدد و سرکش، ایستادگی می‌کنند. یکی از نقات قوت این بازی مدیریت تمامی شخصیت‌ها توسط گیمر است، در مراحل مختلف، هدایت شخصیت‌های مختلف قهرمان داستان به دست گیمر می‌افتد و بازیکن می‌تواند با هر شخصیت بر اساس گیم‌پلی و توانایی‌های منحصر‌به‌فرد همان کاراکتر به جنگ دشمنان برود.

عنوان: Cyberpunk 2077

شرکت سازنده: سی‌دی پراجکت رد

تاریخ عرضه: ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ، گوگل استادیا

‌

می‌توان گفت برجسته‌ترین بازی معرفی شده در رویداد E3 2019، عنوان سایبرپانک ۲۰۷۷ بود. این بازی به صورت سورپرایز و بدون هیچ اطلاعات قبلی معرفی شد و صحنه آخر پیش نمایش آن که چهره کیانو ریوز، بازیگر مطرح هالیوودی را به نمایش گذاشت از لحظاتی بود که همه را شوکه کرد. خود کیانو ریوز نیز بر روی صحنه آمد تا بازی جهان باز و سوم شخص سایبرپانک ۲۰۷۷ را معرفی کند. این بازی در یک شهر خیالی با نام Akira در جریان است. زمان بازی مربوط به آینده بوده و تمام تجهیزات و اتفاقات بازی با نگاهی آینده‌نگرایانه رخ می‌دهد. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در لحظاتی درام، در لحظاتی عصیان‌گر و در لحظاتی فریبنده است. در دنیای این بازی نمی‌توان به هیچ کس اعتماد کرد و مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره، از اصلی‌ترین شاخصه‌های بازی جدید سی‌دی پراجکت رد به شمار می‌آید.

عنوان: Watch Dogs Legion

شرکت سازنده: یوبی‌سافت

تاریخ عرضه: نامشخص

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ، گوگل استادیا و رایانه‌های شخصی

هیچ چیزی مانند خبر ساخت نسخه جدید بازی واچ داگز نمی‌تواند طرفداران بازی‌های شرکت یوبی‌سافت را خوشحال کند. بازی محبوب Watch Dogs با فضایی بر پایه هک و سرقت‌های دیجیتال، یکی از متفاوت‌ترین و پرطرفدارترین بازی‌های شرکت یوبی‌سافت محسوب می‌شود. داستان این بازی در لندن رخ می‌دهد و برخلاف نسخه‌های قبلی Watch Dogs، در این بازی هدایت یک گروه از هکر‌ها به دست گیمر سپرده می‌شود؛ بنابراین به جای بازی با یک کاراکتر، درگیر چندین کاراکتر شده و از نقات قوت و ضعف هرکدام می‌توان استفاده کرد. خبر بد در مورد بازی Watch Dogs Legion آن است که هنوز تاریخ انتشار آن مشخص نشده، حتی ممکن است یوبی‌سافت در اوایل سال ۲۰۲۱ این بازی را به بازار عرضه کند.

گزارش از عبدالله مطیع

انتهای پیام/