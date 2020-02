داستان این بازی بر اساس وقایع تاریخی حقیقی ساخته شده ؛ فروش این بازی تا حالا بسیار خوب بوده است

عماد رحمانی، کارگردان بازی ایران ۵۷، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در دو دهه اخیر بازار عناوین رایانه‌ای به شدت داغ شده است و شرکت‌های بزرگ سازنده عناوین رایانه‌‎ای سود بسیار بالایی را از فروش بازی‌های خود بدست می‌آورند. اما چند سالی است که شرکت‌های داخلی نیز وارد صنعت ساخت بازی‌های رایانه‌ای شده‌اند و دائما در تلاش هستند تا سطح کیفی کار‌های خود را بالا برده تا از این طریق بتوانند وارد عرصه رقابت با شرکت‌های خارجی سازنده عناوین رایانه‌ای شوند.

یکی از شرکت‌های قدیمی سازنده بازی‌های رایانه‌ای ایرانی، شرکت رسانا شکوه کویر است که با ساخت عنوانی مثل علی مردان خان توانست خود را به گیمر‌های پلتفرم کامپیوتر معرفی کند. این شرکت کار خود را با ساخت عناوین دو بعدی که غالبا دارای گرافیک معمولی و ساده‌ای بودند آغاز کرد و در حال حاضر شاهد ساخت بازی‌های سه بعدی و با کیفیت نسبتا بالاییاز طرف این شرکت هستیم. از عناوین برتر و جدید ساخته شده توسط گروه رسانا شکوه کویر می‌توان به بازی‌های The Time Travelers، The Dark Side Of The Earth و Squadron Skys Guardians اشاره کرد؛ با توجه به استقبال کمی که گیمر‌ها از بازی‌های داخلی می‌کنند، اما این سه عنوان تاکنون توانسته‌اند به موفقیت بسیار خوبی دست پیدا کنند و می‌توان گفت شرکت سازنده این عناوین تا اینجای کار سود نسبتا خوبی را بدست آورده است.

اما یکی از بازی‌های دیگری که این شرکت وارد بازار کرده بازی ایران ۵۷ است. در این بازی سعی شده است تا جای ممکن گیمر به شهر تهران و سال ۵۷ برده شود و به نوعی در حال و هوای آن زمان تهران قرار گیرد. این بازی در سبک اکشن و معمایی ساخته شده است و گیمر در طول داستان بازی از المان‌های مختلفی برای عبور از هر مرحله استفاده می‌کند. داستان این بازی از خرداد ماه سال ۴۲ و قیام مردم ورامین برای دفاع از امام خمینی آغاز می‌شود و شخصیت‌ اصلی داستان بازی فردی است که در کودکی از پدرش جدا شده و عمویش سرپرستی او را بر عهده دارد.

اما عماد رحمانی کارگردان و نویسنده عنوان ایران ۵۷، به تازگی در مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران جوان به چند سوال درباره این بازی پاسخ داد که در ادامه توضیحات این سازنده بازی را مشاهده می‌کنید:

خلاصه داستان بازی و محوریت اصلی آن در حول چه موضوعی است؟

این بازی روایتگر روز‌های واپسین حکومت شاهنشاهی است و در آن روز‌های نزدیک به انقلاب روایت جریان خواهد داشت؛ داستان بازی درباره جوانی به نام ایلشن بوده که خانواده خود را در ۱۵ خرداد سال ۴۲ از دست داده و همراه عموی خود از ورامین به سمت تهران فرار کرده است؛ در تهران عموی ایلشن وارد گروهگی مارکسیستی می‌شود و به دنبال او ایلشن نیز وارد این گروهک می‌شود.

اما ایلشن پس از مدتی متوجه اشتباه بودن مسیر این گروهک می‌شود و به مسیر انقلاب باز می‌گردد و به نوعی گیمر یک چرخش قهرمانانه را در کاراکتر ایلشن مشاهده خواهد کرد.

ایده ساخت این بازی از کجا و چگونه به وجود آمد؟

ایده ساخت این بازی هنگامی که در سال ۹۲ و زمانی که سازنده آن دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بوده در ذهن وی ایجاد و پس از پیشرفت شرکت رسانا شکوه کویر و با همکاری مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی این بازی طراحی و وارد بازار شد.

چند نفر در ساخت این بازی مشارکت داشتند؟

برای ساخت این پروژه ۱۵ نفر به صورت متمرکز مشارکت داشتند و تیم تولید کننده این بازی نیز شرکت رسانا شکوه کویر بوده است.

بودجه ساخت این بازی از چه طریقی تامین شده است؟

برای تامین بودجه ساخت این بازی به طور مستقیم با مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی همکاری شده است و این مرکز مسئولیت تامین بودجه ساخت بازی را برعهده داشته است.

فروش این بازی تا الان چه قدر بوده است؟

فروش این بازی تا الان بسیار خوب بوده است و شرکت سازنده به شدت از فزوش آن اعلام رضایت می‌کند و هزینه ساخت این بازی به طور کامل به شرکت بازگشته است.

این بازی برای کدام پلتفرم‌های بازار عرضه شده است؟

این بازی صرفا برای پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شده است.

این بازی با کدام موتور بازی سازی ساخته شده است؟

بازی ایران ۵۷ به وسیله موتور یونیتی توسعه و طراحی شده است که در زمان ساخت این بازی یکی از برترین موتور‌های بازی سازی در جهان به شمار می‌رفت.

آیا برای فروش این بازی در خارج از کشور تاکنون اقدامی انجام شده است؟

این بازی هنوز در خارج از کشور عرضه نشده است، اما برای عرضه آن در خارج از کشور رایزنی‌های جدی انجام شده تا این بازی در کشور‌های دوست و همسایه مانند عراق، عرضه شود.

آیا شرکت رسانا شکوه کویر برای ادامه این بازی و ساخت نسخه‌ای جدید از آن برنامه‌ای دارد؟

شرکت رسانا شکوه کویر برای ساخت ادامه این بازی برنامه‌هایی دارد و قصد دارد در آینده آن را ادامه دهد؛ همچنین پس از ساخت این بازی یک نرم افزار تعاملی به اسم انقلاب عشق توسط شرکت تولید شده است که کاربر به وسیله آن می‌توانست تمامی وقایع انقلاب را در محیط مجازی مشاهده کند، برای مثال کاربر می‌توانست در مدرسه فیضیه قم حرکت کند و اتفاقی که در این مدرسه افتاده است را به طور کامل مشاهده کند.

داستان این بازی بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده است؟

داستان این بازی بر اساس وقایع تاریخی حقیقی ساخته شده، اما خط سیر آن به وسیله کارگردان و نوسینده این بازی طراحی شده است.

اشخاص مهم و تاثیرگذار انقلاب در این بازی وجود دارند؟

اشخاص مهم در این بازی به طور مستقیم وجود ندارند، اما در داستان بازی اشاره‌هایی به این افراد شده است.

توضیحی کوتاه درباره شخصیت اصلی داستان دهید.

شخصیت اصلی داستان ایلشن نام دارد که در خرداد ۴۲ خانواده خود را از دست داده است و اتفاقی که برای او افتاده به این موضوع بازمی‌گردد که خانواده او به دلیل انقلاب کشته شده‌اند و به نوعی وی از انقلاب متنفر است. اما در طول داستان بازی و با توجه به نزدیک شدن به زمان انقلاب، طرز فکر وی نیز تغییر خواهد کرد.

از عرضه این بازی حدود ۴ سال می‌گذرد و این عنوان یکی از موفق‌ترین بازی‌های رایانه‌ای ایرانی است؛ شرکت سازنده این بازی تاکنون بیش از ۲۰ عنوان به بازار داخلی و ۱۲ عنوان نیز به بازار خارجی عرضه کرده است. عماد رحمانی در انتها نیز اعلام کرد که قرار است پروژه‌ای جدید و بسیار بزرگ با نام سفیر عشق را وارد بازار کند و امیدوار است که مورد استقبال گیمر‌ها قرار گیرد.

در ادامه حداقل سخت افزار مورد نیاز برای اجرای این بازی را مشاهده کنید:

System: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Processor: Intel Core i3-7100

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650Ti(2GB)

DirectX: Version 11

Storage: 4.5 GB available space

