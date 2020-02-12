کد خبر: ۷۲۴۳۸۷۴
گروه : اقتصادی » نبض بازار
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
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۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
کد خبر : ۷۲۴۳۸۷۴
گروه : اقتصادی » نبض بازار
بر اساس قیمت بازار؛

تلویزیون های ارزان قیمت در بازار کدام است؟

تلویزیون ال‌ای دی مارشال مدل ME-۲۰۱۲ سایز ۲۰ اینچ به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت ارزان ترین  تلویزیون در بازار به شرح زیر است: 

تلویزیون های ارزان قیمت در بازار کدام است؟

کالا  قیمت (تومان)
تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2012 سایز 20 اینچ ۱,۳۰۰,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی آکسون مدل XT-2490 سایز 24 اینچ
 ۱,۶۴۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ
 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 24SH81N1 سایز 24 اینچ
 ۱,۷۰۰,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ
 ۱,۶۶۰,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی ایوولی مدل 32EV100 سایز 32 اینچ
 ۱,۷۳۴,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425-2 سایز 24 اینچ
 ۱,۷۹۹,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425 سایز 24 اینچ
 ۱,۷۹۹,۰۰۰ 
تلویزیون ال ای دی استار ایکس مدل 32LB650V سایز 32 اینچ
 ۱,۸۶۵,۰۰۰

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برچسب ها
نبض بازار ، اقلام منزل
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