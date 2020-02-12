تلویزیون های ارزان قیمت در بازار کدام است؟

بر اساس قیمت بازار؛

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت ارزان ترین تلویزیون در بازار به شرح زیر است:

کالا قیمت (تومان) تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2012 سایز 20 اینچ ۱,۳۰۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی آکسون مدل XT-2490 سایز 24 اینچ ۱,۶۴۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 24SH81N1 سایز 24 اینچ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ ۱,۶۶۰,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی ایوولی مدل 32EV100 سایز 32 اینچ ۱,۷۳۴,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425-2 سایز 24 اینچ ۱,۷۹۹,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425 سایز 24 اینچ ۱,۷۹۹,۰۰۰ تلویزیون ال ای دی استار ایکس مدل 32LB650V سایز 32 اینچ ۱,۸۶۵,۰۰۰

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