تلویزیون های ارزان قیمت در بازار کدام است؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت ارزان ترین تلویزیون در بازار به شرح زیر است:
|کالا
|قیمت (تومان)
|تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2012 سایز 20 اینچ
|۱,۳۰۰,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی آکسون مدل XT-2490 سایز 24 اینچ
|۱,۶۴۰,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ
|۱,۵۰۰,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 24SH81N1 سایز 24 اینچ
|۱,۷۰۰,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ
|۱,۶۶۰,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی ایوولی مدل 32EV100 سایز 32 اینچ
|۱,۷۳۴,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425-2 سایز 24 اینچ
|۱,۷۹۹,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی مارشال مدل ME-2425 سایز 24 اینچ
|۱,۷۹۹,۰۰۰
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تلویزیون ال ای دی استار ایکس مدل 32LB650V سایز 32 اینچ
|۱,۸۶۵,۰۰۰
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