کمک به توسعه چاپ دیجیتال با جوهر نانو

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در گذشته از روش‌هایی مانند لیتوگرافی و چاپ افست برای چاپ استفاده می‌کردند؛ اما با روی کار آمدن رایانه و پیشرفت تکنولوژی، صنعت چاپ دچار متغیر شد. چاپ دیجیتال، یکی از جدیدترین روش‌ها در صنعت چاپ است و همچنین روشی برای تبدیل تصاویر دیجیتال به محصولات چاپی است.

نسبت به دیگر روش‌های چاپ، هزینه چاپ دیجیتال بالاتر است و برای تیراژ‌های کم تعداد بسیار مناسب است. یکی از ویژگی‌های مثبت این نوع چاپ این است که امکان تغییر تصاویر و محتویات صفحه در هر برگ چاپی را فراهم می‌کند. چاپ دیجیتال مزایای بسیاری دارد و کار صنعت چاپ را به صورت چشم گیری متحول کرده است.

اما هم اکنون شرکت پی‌وی نانو سل (PV Nano Cell) ارائه دهنده رهیافت‌های نوآورانه برای چاپ دیجیتال با استفاده از جوهر‌های نانو اعلام کرد که چاپ و تست قطعات پرتقاضا مورداستفاده در VIA را به پایان رسانده است.

بیشتر بخوانید: تولید چسب حساس به فشار با استفاده از فناوری نانو

ساخت جوهر نانویی در فرآیند چاپ دیجیتال

VIA به‌عنوان یک قطعه الکتریکی میان لایه در مدار‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. شرکت پی‌وی نانو سل موفق شده تا داخل VIA را با قطر ۰٫۶ میلی‌متر و ارتفاع یک میلی‌متر چاپ کند. مقاومت بسیار کم در حد ۰٫۱ اهم در این قطعات اندازه‌گیری شده است. این شرکت اعلام کرد که امکان چاپ قطعات کوچک‌تر نیز وجود دارد.

فرناندو دولاوگا، مدیر اجرایی شرکت پی‌وی نانو سل می‌گوید: «در این کاربرد ویژه، ابتدا داخل VIA چاپ می‌شود. سپس الگو‌هایی را درون زیر لایه FR-۴ طراحی می‌کنیم. این زیر لایه در قدم بعد چرخانده شده و الگوی دیگری در آن سوی زیر لایه ایجاد می‌شود. VIA که در ابتدای فرآیند چاپ شده بود، ارتباط الکترویکی میان دو الگو را در دو سوی زیرلایه FR-۴ ایجاد می‌کند. این فرآیند انحصاری که ما برای چاپ ارائه کردیم می‌تواند ۵۰ درصد هزینه تولید را نسبت به رهیافت‌های موجود کاهش دهد. این امکان وجود دارد که ما فرآیند را بهبود و ابعاد VIA را کاهش دهیم.

پی‌وی نانو سل در حال پیاده‌سازی این فناوری‌ها و محصولات است تا رویکردی کامل را به مشتریان خود در بخش چاپ قطعات الکترونیکی ارائه دهد و آن‌ها بتوانند این نوع چاپ را به‌صورت انبوه انجام دهند.

رهیافت اثبات شده این شرکت، نوعی جوهر نانویی موسوم به Sicrys است. این جوهر رسانای مبتنی بر نقره، برای استفاده در فناوری جوهرافشان مناسب است. Sicrys جوهری است که بدون تماس می‌تواند فرآیند چاپ را انجام دهد. با این کار، مقدار مصرف نقره در هر واحد کاهش یافته و همچنین پهنای ساختار‌های ایجاد شده کم می‌شود. این جوهر می‌تواند دقت بالایی در ایجاد الگو در پی داشته باشد و کارایی پیل را بهبود دهد. علاوه‌بر این، نرخ آسیب دیدن سطح سیلیکون کم شده و میزان هدررفت مواد کاهش می‌یابد، این کار موجب کاهش هزینه‌های کل کار می‌شود.

انتهای پیام/