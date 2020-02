هراس گوگل از پیشرفت مرورگر مایکروسافت ؛ اطلاعات نسل جدید گوشی ویوو منتشر شد ؛ کرونا مانع از حضور سونی در PAX East 2020 شد

پربازدیدهای دریچه فناوری؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از علاقه‌مندان به اخبار فناوری و دستگاه‌های مدرن هستید و امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای مجازی در حوزه‌ دریچه فناوری نشده‌اید، در ادامه لینک ۱۰ خبر پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

تصاویر جاسوسی منتشر شده از مدل جدید M5

به تازگی تصاویر جاسوسی جدید مربوط به خودروی BMW M5 در فضای مجازی منتشر شده است.

هراس گوگل از پیشرفت مرورگر مایکروسافت

بر اساس گزارش اخیر مایکروسافت، گوگل پیام عجیبی به کاربران این مرورگر ارسال می‌کند که از هراس این شرکت خبر می‌دهد.

امکان تست بازی The Last of Us Part II در مراسم PAX East 2020

دو شرکت سونی و ناتی داگ به تازگی اعلام کردند که افراد حاضر در مراسم PAX East 2020 می‌توانند بازی The Last of Us Part II را تجریه کنند.

اطلاعات نسل جدید گوشی ویوو منتشر شد

شرکت ویوو اطلاعات گوشی Vivo Z6 5G را در شبکه اجتماعی Weibo منتشر کرد.

شتاب نسخه محدود Honda Civic Type R برای ثبت رکورد در Nürburgring

شرکت هوندا خودروی Civic Type R Limited Edition را که نسخه سریع‌تر نسل پیشین خود است، معرفی کرد.

زیباترین تصاویر پس زمینه (۲ اسفند)

تصاویر پس‌زمینه ۲ اسفند را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

کرونا مانع از حضور سونی در PAX East 2020 شد



شرکت سونی اعلام کرده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی‌تواند در مراسم PAX East 2020 شرکت کند.

وجود تنظیمات خاص صوتی در کنسول بعدی مایکروسافت

یکی از منابع معتبر اعلام کرد که نسل بعدی کنسول شرکت مایکروسافت دارای تنظیمات بسیار خاصی خواهد بود.

افکت‌های زیبا با جدیدترین فیلتر واقعیت افزوده اسنپ‌چت

جدیدترین فیلتر واقعیت افزوده اسنپ‌چت افکت‌ زیبایی را به آن اضافه کرده است که زمین را به مواد مذاب تبدیل می‌کند.

ویدئویی از جدا کردن قطعات گوشی منعطف سامسونگ

ویدئوی جدیدی از جدا کردن قطعات گوشی گلکسی Z Flip در فضای مجازی منتشر شده است.

انتهای پیام/