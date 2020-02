امکان تست بازی The Last of Us Part II در مراسم PAX East 2020

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی The Last of Us Part II یکی از پرطرفدارترین و مورد انتظارترین عناوین این نسل است که توسط استودیو ناتی داگ ساخته شده و قرار است در آینده‌ای نزدیک برای کنسول PS4 وارد بازار شود. اما ناتی داگ همزمان با برگزاری نمایشگاه PAX East 2020 اعلام کرده که کاربران می‌توانند در این نمایشگاه برای اولین بار بازی The Last of Us Part II را تجربه کنند. طبق اعلام سونی افرادی که قرار است از این مراسم دیدن کنند خواهند توانست این بازی را روی کنسول‌های آماده در نمایشگاه امتحان کنند.

این خبر به وسیله پست جدید شرکت ناتی داگ در صفحه کنسول پلی استیشن مننتشر شد و طبق این خبر گیمرها برای اجرای آزمایشی این بازی باید در اپلیکیشن Experience PlayStation عضو شده و یکی از زمان‌‍‌های موجود در این نرم افزار را برای خود رزرو کنند. طبق اعلام سونی افرادی که زمانی مشخص را رزور نکرده باشند، نخواهند توانست در این مراسم عنوان The Last of Us Part II ر اجرا کنند.

از طرفی هم نباید فراموش کرد که نرم افزار Experience PlayStation همواره دارای ایرادات زیادی است و هنگامی که کاربارن زیادی وارد آن شوند به طور ناگهانی از دسترس خارج می‌شود، با این حال احتمال دارد سونی این نرم افزار را بروزرسانی و مشکلات آن را حل کرده باشد.

همچننی در حال حاضر یک تم جدید و متحرک از بازی Last of Us Part II در دسترس گیمرهای PS4 به صورت رایگان قرار گرفته است که این تم با توجه به تغییرات شب و روز تغییر خواهد کرد و دو تصویر مختلف از شخصیت الی در بازی به گیمر نمایش داده خواهد شد. با این حال اطلاعات زیادی از این بازی در دسترس گیمرها وجود ندارد و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ساختار بازی باید تا زمان اجرای آن در مراسم PAX East 2020 منتظر ماند.

