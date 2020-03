به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی Final Fantasy 7 Remake یکی از مورد انتظارترین عناوین باز سازی شده انحصاری کنسول PS4 است که توسط شرکت Square Enix ساخته شده و قرار است کمتر از ۲۰ روز دیگر وارد بازار عناوین کنسول PS4 شود. اما وب سایت مجله Famitsu که یکی از مجلات ژاپنی تحلیل بازی‌های رایانه‌ای است، نظر سنجی را بین عناوین تازه عرضه شده و آینده کنسول‌های PS4 و نینتندو سوییچ برگزار کرده نتایج این نظر سنجی را در وب سایت خود منتشر کرده است. طبق نتایج منتشر شده از سوی Famitsu، بازی Final Fantasy 7 Remak با وجود عرضه نشدن توانسته است بالاترین میزان رای از دیدگاه کاربران را بدست آورد و این موضوع نشان می‌دهد گیمر‌های زیادی به دنبال تجربه این عنوان نوستالژی هستند.

جایگاه دوم پرطرفدارترین عناوین از سوی گیمر‌ها نیز به عنوان Animal Crossing: New Horizons که حدود یک ماه تا عرضه آن به طور انحصاری برای کنسول سوییچ باقی مانده تعلق گرفته است؛ عنوان Resident Evil 3 نیز در جایگاه سوم این رای گیری قرار دارد که این عنوان در نظر سنجی قبلی انجام شده از سوی Famitsu در جایگاه چهارم قرار داشت و در این رای گیری توانسته است یک پله صود بالاتر رود.

این در حالی است که عنوان Tales of Arise از جایگاه سوم به جایگاه چهارم عنوان برتر از نظر گیمر‌ها سقوط کرده، اما با این حال هنوز هم جزو پنج عنوان برتر از نظر گیمر‌ها است. در جایگاه پنجم عناوین برتر از نظر گیمر‌ها عنوان Nioh 2 با ۵۱۴ رای قرار گرفته است.

در میان عناوین کنسول نیتندو سوییچ نیز عناوین Bayonetta 3، The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 و Rune Factory 5 در جایگاه‌های هفتم، هشتم و نهم قرار گرفته‌اند. اما در کمال ناباوری عنوان بسیار جذاب Cyberpunk 2077 کم‌ترین میزان رای را از سوی گیمر‌ها بدست آورده است و در جایگاه دهم عناوین رایاه‌ای برتر قرار دارد.

در ادامه فهرستی از ۱۰ عنوان برتر نینتندو و PS4 را مشاهده کنید:

1. [PS4] Final Fantasy 7 Remake – 1,431 votes

2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 825 votes

3. [PS4] Resident Evil 3 – 590 votes

4. [PS4] Tales of Arise – 549 votes

5. [PS4] Nioh 2 – 514 votes

6. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikes – 432 votes

7. [NSW] Bayonetta 3 – 389 votes

8. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 382 votes

9. [NSW] Rune Factory 5 – 321 votes

10. [PS4] Cyberpunk 2077 – 310 votes

