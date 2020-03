به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم‌هایی که با محوریت شیوع ویروس ساخته می‌شوند گاهی ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما شده‌اند. هر فیلم ترسناک خوش‌ساختی به یک نوع شخصیت شرور نیازمند است. چه این شخصیت یک هیولای وحشتناک باشد که می‌خواهد هدفش را نابود کند، چه روحی شیطانی باشد که بخواهد به شخصیت اول فیلم حمله کند. اما در بعضی از فیلم‌ها عنصر ترسناک شیوع ویروسی مرگبار است که در جامعه گسترش پیدا می‌کند.

فیلم‌هایی که بر این پایه ساخته شده‌اند به این علت که احتمال به حقیقت پیوستن‌شان وجود دارد ترسناک به نظر می‌رسند. هیولا‌ها و ارواح موجوداتی‌اند که کمتر کسی به آن‌ها اعتقاد دارد، اما انکار احتمال شیوع یک ویروس مرگبار و تهدید شدن خطر زندگی انسان‌های روی زمین دشوار است.

در ادامه ۱۰ فیلم برتر سینما با موضوع ویروس‌های ترسناک معرفی می‌شوند.

۱۰. مجانین (The Crazies)

فیلم «مجانین» در سال ۲۰۱۰ عرضه شد و خود بازسازی فیلم دیگری بود به همین نام محصول ۱۹۷۳. داستان این فیلم در یک شهر خیالی در آیووا روی می‌دهد و ساکنین آن پس از مبتلا شدن به یک ویروس مرموز رفتاری عجیب و خشن از خود بروز می‌دهند. به دنبال این اتفاقات، ارتش روانه‌ی این شهر می‌شود تا ارتباطش با دنیای خارج را قطع کند. فیلم ماجرای چهار فرد را دنبال می‌کند که سعی دارند مخفیانه از شهر خارج شوند.

۹. تب کابین (Cabin Fever)

«تب کابین» در سال ۲۰۰۲ عرضه شد و اولین فیلم بلند «الی راث» در مقام کارگردان بود. راث پس از این فیلم ترسناک و کمدی، عناوین سینمایی ترسناک مختلفی از جمله «مسافرخانه» (Hostel)، «آخرین جن‌گیری» (The Last Exorcism) و «تق تق» (Knock Knock) را ساخت. این فیلم ماجرای گروهی از افراد را روایت می‌کند که برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به کلبه‌ای در جنگل سفر می‌کنند. اما آب آلوده موجب می‌شود که سفر آن‌ها تلخ و عذاب‌آور شود.

۸. پانتی‌پول (Pontypool)

فیلم «پانتی‌پول» به کارگردانی «تونی برگس» در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و ویروس منحصر به فرد و جالبی را توصیف می‌کرد. داستان این فیلم تماماً در یک ایستگاه رادیویی روایت می‌شود و ماجرای یک دی‌جی و همکار و مهمانانش را دنبال می‌کند. وقتی یک زن به ایستگاه هجوم می‌آورد و مدام یک کلمه را به زبان می‌آورد، آن‌ها در مورد وضعیت دنیای بیرون مشکوک می‌شوند. دی‌جی متوجه می‌شود که کلمات معینی در زبان انگلیسی ویروسی عجیب را گسترش می‌دهند و مردم را به زامبی‌های بی‌مغز تبدیل می‌کند تا اینکه آنان ویروس را به فرد دیگری منتقل می‌کنند و به زندگی خود پایان می‌دهند. دی‌جی باید این کلمات را کشف و از آن اجتناب کند.

۷. شب می‌آید (It Comes At Night)

«شب می‌آید» به کارگردانی «تری ادوارد شالتس» در سال ۲۰۱۷ ساخته شد و داستانی پس از شروع یک ویروس مرگبار بازگو می‌کند. فیلم به جای اینکه شیوع ویروس و عواقت آن را نشان دهد، زمان وقوع حوادث را پس از گسترش ویروس قرار داده و بر روی دو خانواده تمرکز می‌کند که در میان تنها بازماندگان وجود دارند. در این دنیای پرخطر، خانواده‌ها باید در مورد اینکه به چه کسی باید اعتماد کرد و آن را به خانه راه داد احتیاط کنند. این فیلم اهمیت پناهگاه پس از انتشار ویروس در جامعه و نیز خطرات دیگری که به همراه می‌آورد را تشریح می‌کند.

۶. شیوع (Contagion)

«شیوع» ساخته‌ی «استین سودربرگ» در سال ۲۰۱۱ اکران شد. این فیلم پرستاره به علت رئالیستی بودنش رعب‌آورتر از آب درآمده. بسیاری از فیلم‌های دیگر در مورد شیوع ویروس معمولاً یا زامبی را به جان مردم می‌اندازند و یا ویروس‌هایی را توصیف می‌کنند که انسان‌ها را به موجودات هیولا-گونه تبدیل می‌کند. اما این فیلم به یک تریلر شباهت بیشتری دارد تا یک فیلم زامبی. این فیلم ۶۰ میلیون دلاری داستان زنی به نام «بث» را دنبال می‌کند که از یک سفر کاری به خانه بازمی‌گردد و احساس ناخوشی می‌کند. او ابتدا تصور می‌کند که با خوابیدن وضعیتش بهبود پیدا خواهد کرد، اما وقتی به شکلی مبهم چند روز بعد از دنیا می‌رود، همسرش به دنبال کشف این معما می‌رود. با مبتلا شدن دیگر افراد به همین علائم، روشن می‌شود که اتفاقات بزرگ‌تری در حال وقوع است.

۵. ۲۸ روز بعد (۲۸ Days Later)

فیلم «۲۸ روز بعد» ساخته‌ی «دنی بویل» در سال ۲۰۰۲ اکران شد. ماه‌ها پس از آنکه فعالان حقوق حیوانات یک شمپانزه را رها می‌کنند ویروسی مرگبار در سراسر دنیا شیوع پیدا می‌کند. داستان فیلم یک ماه پس از شیوع ویروس آغاز می‌شود پس از آنکه یک مرد از کما به هوش می‌آید و می‌بیند که شهری که در آن ساکن بوده به ویرانه تبدیل شده و افراد مبتلا به ویروس به هیولا‌هایی وحشتناک تبدیل شده‌اند. او در حالی که سعی می‌کند از مبتلایان دوری کند به افراد بازمانده برخورد می‌کند و باید در کنار آنان پناهگاهی برای خود دست و پا کنند.

۴. قرنطینه (Quarantine)

«قرنطینه» در سال ۲۰۰۸ عرضه شد و داستان یک خبرنگار و فیلمبردارش را روایت می‌کرد که سعی داشت در مورد آتش‌نشانانی که شبانه کار می‌کنند گزارش تهیه کند. آنچه که به نظر یک داستان امیدبخش در مورد افراد سخت‌کوش می‌رسید، وقتی که سر و صدا‌های مشکوکی در یک آپارتمان به آتش‌نشانی گزارش می‌شود، شکل روایتی دهشت‌ناک به خود می‌گیرد. وقتی آتش‌نشانان و گروه فیلمبرداری به محل حادثه می‌رسند منبع سر و صدا و فریاد‌ها را کشف می‌کنند: زنی پیر که به آنان حمله‌ور می‌شود.

۳. من افسانه‌ام (I Am Legend)

«من افسانه‌ام» با بازی «ویل اسمیت» فیلمی بود که در سال ۲۰۰۷ بر اساس رمانی به همین نام ساخته شد. در این فیلم اسمیت نقش «رابرت نویل» محقق سابق ارتش را ایفا کرده که در نیویورک پس از شیوع یک ویروس مرگبار ساکن است. مردم به دنبال گسترش ویروس از ترس تبدیل شدن به یک هیولای عجیب مجبور به تخلیه شهر شده‌اند. این ویروس وقتی خلق می‌شود که دانشمندان بر روی درمان سرطان تحقیق می‌کنند. در این فیلم نویل متوجه می‌شود که در مقابل ویروس مقاوم است و سعی دارد راه درمان آن را کشف کند.

۲. جنگ جهانی زد (World War Z)

«جنگ جهانی زد» به کارگردانی «مارک فورستر» و بازی «برد پیت» که در سال ۲۰۱۳ روی پرده رفت و از رمانی به همین نام اقتباس شده بود. در این فیلم پیت نقش مأمور سابق سازمان ملل را بازی می‌کند که مأموریت می‌یابد به سراسر دنیا سفر کند و از گسترش ویروسی مرموز که افراد را به زامبی تبدیل می‌کند جلوگیری کند. فیلم ترکیبی است از یک فیلم در ژانر اکشن و ژانر زامبی. شخصیت اول قصه باید منبع انتشار ویروس را یافته و پیش از آنکه سیاره‌ی زمین تمامی انسان‌ها را به زامبی‌هایی که سریع‌تر از همیشه حرکت می‌کنند تبدیل کند آن را از بین ببرد.

۱. مبتلا (Contracted)

فیلم «مبتلا» به کارگردانی «اریک اینگلند» برای اولین بار تابستان سال ۲۰۱۳ در جشنواره‌ی فیلم نیویورک اکران شد. این فیلم در مورد زنی است که در یک مهمانی به او تجاوز می‌شود و سپس رفتار و تغییرات فیزیکی عجیبی در او پدید می‌آید. فیلم از این جهت با سایر عناوین سینمایی با موضوع ویروس متفاوت است که ویروس آن لزوماً به شکل گسترده شیوع پیدا نمی‌کند و به سرعت گروه‌های کثیری را آلوده نمی‌سازد، با این حال همچنان ترسناک باقی می‌ماند. برای این فیلم در سال ۲۰۱۵ دنباله‌ای تحت عنوان «مبتلا: فاز دوم» (Contracted: Phase II) ساخته شد. این دنباله ماجرای یکی از شخصیت‌های قسمت اول را دنبال می‌کرد که در پی کشف درمان ویروس بود.

دیگر عناوین شاخص با موضوع شیوع ویروس شامل «ناقلان» (Carriers) به کارگردانی برادران پاستور محصول ۲۰۰۹، «قطار بوسان» (Train to Busan) که قرار است دنباله‌ای هم برای آن ساخته شود، چندگانه‌ی «رزیدنت ایول» (Resident Evil)، «اسپلینتر» (Splinter) به کارگردانی «توبی ویلکینز»، فیلم فانتزی و علمی-تخیلی «خزنده» (Slither) به کارگردانی «جیمز گان» و بازی «الیزابت بنکس» و «مایکل روکر»، «شیوع» (Outbreak) به کارگردانی «وولفگانگ پیترسون» و بازی «مورگان فریمن»، «داستین هافمن»، و «کوین اسپیسی»، «۱۲ میمون» (۱۲ Monkeys) ساخته‌ی «تری گیلیام» با بازی «برد پیت»، «بروس ویلیس»، و «کریستفر پلامر»، «فرزندان انسان» (Children of Men) به کارگردانی «آلفونسو کوارون» و بازی «جولین مور»، «کلایو اوون» و «مایکل کین»، «ایستادگی» (The Stand) ساخته‌ی «میک گریس» و بازی «راب لو»، «ظهور سیاره‌ی میمون‌ها» (Rise of the Planet of the Apes) به کارگردانی «روپرت وایت» و بازی «جیمز فرانکو»، «کوری» (Blindness) با بازی «جولین مور» و «مارک رافلو»، «هجوم» (The Invasion) با بازی «نیکل کیدمن» و «دنیل کرگ»، «میمیک» (Mimic) به کارگردانی «گی‌یرمو دل تورو» و بازی «جاش برولین»، «شماره ۱۰ خیابان کلاورفیلد» (۱۰ Cloverfield Lane)، «مرگ سیاه» (Black Death) با بازی «شان بین» و «آر‌ای‌سی» (Rec) می‌شوند.

