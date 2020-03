به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عهدیه مردای کارشناس تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز گفت: سیستم بدن، از ما در برابر عفونت‌ها و بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا محافظت می‌کند و نقش مهمی در جلوگیری از بروز آلرژی و انواع سرطان دارد.

او، با اشاره اینکه در این زمینه استفاده از چند دسته مواد مغذی مفید است، بیان کرد: این مواد مغذی شامل پروتئین، ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E به همراه مواد معدنی هستند.

مرادی تصریح کرد: هنگامی که این سیستم با عامل بیماری‌زا برخورد می‌کند پاسخ ایمنی آغاز می‌شود. در این حالت سیستم ایمنی پادتن (آنتی‌بادی)‌هایی را آزاد می‌کند که به مبارزه با پادزا (آنتی‌ژن)‌ها می‌پردازد.

کارشناس دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز ادامه داد: از آنجایی که اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن در زمان گسترش بیماری‌های واگیر بیش از پیش مشخص می‌شود، مصرف برخی غذا‌های سالم و غنی در تقویت سیستم ایمنی بدن ما بسیار مهم هستند.

او، افزود: برای تقویت سیستم ایمنی بدن، باید مواد غذایی از جمله سیر، سوپ مرغ، چای سبز و عسل را در رژیم غذایی‌ گنجانه شود.

مرادی اضافه کرد: گروه‌های غذایی دارای ویتامین‌های C و A سیستم ایمنی بدن را مقابل کرونا تقویت می‌کند.

کارشناس دانشکده بهداشت تغذیه و علوم غذایی شیراز اظهار کرد: سبزی‌ها و میوه‌های رنگی سبز تیره، قرمز و نارنجی مانند هویج، گوجه و کلم دارای ویتامین C و روغن، کره و زرده تخم‌مرغ از جمله گروه‌های غذایی هستند که دارای ویتامین A هستند و املاح روی و آهن که بیشتر در گوشت‌های قرمز گاو، شتر و گوساله پیدا می‌شود نیز نیاز‌های سلولی بدن را تامین و سیستم دفاعی بدن را تقویت می‌کند.

او، تاکید کرد: مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه‌ای از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند.

مردای گفت: به عنوان مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می‌کند و هویج و کدوحلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند.

کارشناس دانشکده بهداشت تغذیه و علوم غذایی شیراز بیان کرد: کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که دارو‌های کورتنی مصرف می‌کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند.

او، تصریح کرد: باید از خوردن غذا‌هایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو یا کباب‌هایی که مغز پخت نشده‌اند، و از خوردن غذا و مایعاتی که در مکان‌های بهداشتی مورد اطمینان نیستند،خودداری شود.

کارشناس تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز ادامه داد: در صورت داشتن علائم سرماخوردگی، از غذا‌های آبکی مثل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه، مایعات گرم و از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنیم.

مردای افزود: از میوه‌های حاوی آنتی اکسیدان فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ، گریپ فروت و موارد مشابه استفاده کنیم.

او، تاکید کرد، از دیگر توصیه می توان به موارد زیر اشاره کرد

روزانه از جوشانده آویشن و پونه کوهی برای تقویت سیستم ایمنی استفاده کنیم.

از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فود‌ها و غذا‌های چرب و سنگین اجتناب شود.

استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است.

کمبود ریزمغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده شود.



