خلاصه دروس مقطع اول متوسطه ۱۹ اسفند در شبکه آموزش + فیلم

در این جلسه به مبحث ستون دین درر درس دهم پرداخته شد. ارکان اسلام به مجموعه‌ای از پایه‌ها و اعمال اسلامی گفته‌می‌شود. شیعیان اعتقاد به ارکان را به دو صورت اصول و فروع دین بیان می‌کنند. اصول بر مبنای اصول عقیدتی‌ست و فروع بر مبنای اعمال واجب. اعتقاد به اصول شرط پذیرش دین و مذهب‌اند، اما انجام فروع شرط لازم برای مسلمان‌بودن نیست. اصول مذهب شیعه (سه اصل اول اصول دین اسلام) به‌ترتیب از قرار زیرند:

توحید: به معنای یگانگی خداوند متعال است.

نبوت: به معنای پیامبری محمد بن عبدالله و دیگر پیامبران الهی است.

معاد: به معنای آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می‌آیند و هر کس به پاداش و کیفر خویش می‌رسد.

عدل: به معنای آن است که افعال خداوند متعال از سر دادگری و شایستگی است و به هیچ کس ستم نمی‌کند و هر چیزی را در جای خویش نگه می‌دارد و با هر موجودی، چنانکه شایسته‌است رفتار می‌کند.

امامت: بدین معنا که پس از پیامبر اسلام دوازده امام معصوم منصب خلافت و امامت را بر عهده دارند و آنان منصوب خداوند متعال‌اند.

فروع دین نیز به مجموعه ده عمل اسلامی که انجامشان واجب‌است . (نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری)

در این جلسه به حل تمارین درس ششم پرداخته شد.

تمرین اول:

What is Ghez-ghal’eh like

It’s a mountain village

Is it near the city

Yes, it is. / No, it isn’t

What is it famous for

It’s famous for its sunflower fields

What’s the people’s job

They work on farms and raise animals

قزقلعه چطور جایی است؟

یک روستای کوهستانی است.

آیا نزدیک شهر است؟

بله هست/ نه نیست.

برای چه معروف است؟

برای مزارع آفتابگردانش معروف است.

شغل مردم چیست؟

آن‌ها در مزارع کار می‌کنند و حیوانات را پرورش می‌دهند.

تمرین دوم:

Are there any fields

Yes, there are

آیا دشت دارد؟

بله دارد

Is there a river

No, there isn’t

آیا رودخانه دارد؟

نه ندارد

Is there a mountain

Yes, there is

آیا کوه دارد؟

بله دارد



Are there many people in the village

No, there aren’t

آیا مردم زیادی در روستا هستند؟

نه اینطور نیست

در این جلسه به مرور قواعد و حل تمارین درس هفتم پرداخته شد.

در این جلسه به تدریس درس پنجم با عنوان رسانه پرداخته شد.

Mina: Did you enjoy your weekend

Mahsa: Yes, it was wonderful! I attended Fajr International Film Festival

Mina: Really? I am also interested in its events and movies

Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night

Mina: Yes, I did, but I like to read about them

Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there

Mina: That’s great! Could you please give me the website address

Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it

Mina: Thanks a lot

مینا: آیا از تعطیلات آخر هفته ات لذت بردی؟

مهسا: بله فوق العاده بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.

مینا: واقعا؟ من هم به رویداد‌ها و فیلم هایش علاقه‌مند هستم.

مهسا: آیا تو گزارش‌ها را دیشب از تلوزیون دیدی؟

مینا: بله، اما من دوست دارم درباره آن‌ها بخوانم.

مهسا: خب اگر دوست داری می‌توانیم وب سایتش را جستجو کنی. چیز‌های بسیار زیادی آنجا هست.

مینا: عالی است! آیا تو می‌توانی آدرس وبسایت را به من بدهی لطفا؟

مهسا: چراکه نه، فقط یک لحظه لطفا… الان آن را پیام می‌کنم.

مینا: بسیار متشکرم

