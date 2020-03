به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت سریال برگرفته شده از بازی معروف The Last of Us تایید شده و طرفداران این عنوان حالا بسیار هیجان‌زده شده‌اند. این عنوان ابتدا در سال ۲۰۱۳ به دنیای بازی آمد و برای کنسول‌های PS۳ به صورت انحصاری عرضه شد. این بازی حول محور دو شخصیت اصلی به نام‌های Joel و Ellie می‌گردد که تلاش دارند در دنیای موجوداتی مانند زامبی‌ها زنده بمانند.

در این بین گروه خلافکاری به نام Fireflies وجود دارد که کار را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند. پس از موفقیت چشمگیر این عنوان، پس از چند سال این بازی برای کنسول نسل چهارم شرکت سونی نیز معرفی شد و پس از چند سال نیز خبر از ساخت قسمت دوم آن منتشر شد. در چی این موضوعات، شایعاتی وجود داشت که قرار است فیلم سینمایی از این عنوان ساخته شود، اما حالا مشخص شد که مسئولین این بازی به سمت ساخت سریال آن کشیده شدند.

اطلاعات جدید از سریال در حال ساخت The Last of Us

ساخت سریال این بازی یک خبر بسیار خوب برای طرفداران آن است چرا که آن‌ها حالا می‌توانند شاهد تماشای تمام نکات خوب بازی در قسمت‌های مختلف باشند و قربانی خلاصه شدن آن در یک فیلم نود دقیقه‌ای نشوند. متاسفانه هنوز اطلاعات زیادی از این بازی در دست کاربران قرار نگرفته است. نکاتی که مشخص شده آن است که شبکه تلویزیونی HBO تصمیم دارد تا پخش این برنامه را بر عهده بگیرد و این سریال قرار شده تا توسط سازندگان سریال Chernobyl ساخته شود. همچنین بازیگرانی در حال حاضر به صورت رسمی برای این مجموعه معرفی نشده‌اند، اما شخصیت‌های کلیدی موجود در سریال قرار است Joel، Elie، Marlene، Maria و Tess باشند.

با توجه به آن که ساخت این سریال به تازگی تایید شده است، تحلیلگران معتقدند انتظار انتشار سریال مذکور در سال جاری عاقلانه نیست. بر طبق نظر این افراد اواخر سال ۲۰۲۱ و یا اوایل ۲۰۲۲ زمان مناسب و منطقی برای آماده شدن سریال The Last of Us به نظر می‌آید. گفتنی است که روند فعالیت سازندگان به طوری پیش رفته که آن‌ها دومین پیش‌نویس از فیلم‌نامه مورد نظر را نیز به پایان رساندند و حتی در برخی موارد از بازیگرانی خواستند تا برای خواندن این فیلم‌نامه‌‎ها به آن‌ها بپیوندند. سریال مذکور قرار است تا در سرویس استریم HBO Max نمایش داده شود و انتظار می‌رود یک سریال کوتاه و تک فصل مانند چرنوبیل باشد. گفتنی است این سریال به صورت یک بازسازی خواهد بود و قرار نیست ادامه دهنده داستان بازی باشد. همچنین این عنوان قرار است قسمت‌هایی از قسمت دوم بازی را نیز در خود جای دهد و آن را به نمایش در آورد.

