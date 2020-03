پربازدیدهای دریچه فناوری؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از علاقه‌مندان به اخبار فناوری و دستگاه‌های مدرن هستید و امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای مجازی در حوزه‌ دریچه فناوری نشده‌اید، در ادامه لینک ۱۰ خبر پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

یک طراح در طی گزارشات اخیر شرکت مک‌لارن، سعی کرد با انتشار رندر خودروی ۱۹۹۵ باری دیگر از قهرمان فرمول یک ده نود قدردانی کند.

جدول پرطرفدارترین‌های این هفته به دلیل معرفی‌های متعدد گوشی‌های هوشمند جدید، تغییرات زیادی کرده است.

کافه بازار به مناسبت نزدیک شدن عید نوروز، نامزد‌های بهترین نرم‌افزار و بازی سال ۹۸ را معرفی کرد.

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۰ اسفند را مشاهده می‌کنید.

شرکت Mansory تصمیم گرفت تا با ایجاد برخی تغییرات بر روی Bentley Flying Spur این خودرو را به یکی از جذاب‌ترین اتومبیل‌های موجود تبدیل کند.

در این گزارش، قیمت انواع تجهیزات رایانه‌ای در بازار ایران به تاریخ ۲۰ اسفند قرار گرفته است.

پس از تایید ساخت سریال برگرفته شده از بازی The Last of Us اطلاعات تازه‌ای از این مجموعه منتشر شد.

در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۰ اسفند خواهیم پرداخت.

سونی اکسپریا ساعاتی پیش به صورت آنلاین محصولات جدید خود را رونمایی کرد.

اطلاعات شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین در سایتی قرار می‌گیرد که کاربران می‌توانند به کمک آن وضعیت این بیماری در جهان را رصد کنند.

