زمان دقیق عرضه بازی Call of Duty: Warzone اعلام شد

مدت زیادی بود که گیمر‌ها در انتظار انتشار بخش بتل رویال برای یکی از اعضای خانواده Call of Duty بودند و شرکت اکتیویژن نیز دائما اعلام می‌کرد که این حالت از بازی به زودی عرضه خواهد شد. اما به تازگی شرکت اکتیویژن اعلام کرد که قرار است در ۱۰ مارس سال جاری بازی بعدی این شرکت که Call of Duty: Warzone نام دارد، برای سه کنسول PS۴، Xbox One و پلفترم کامپیوتر وارد بازار عناوین رایانه‌ای شود. چندی پیش و با آغاز فصل دوم بازی Modern Warfare، شایعاتی مبنی بر اضافه شدن بخش بتل رویال به این بازی در فضای مجازی منتشر شده بود؛ اما با انتشار خبر عرضه بازی جداگانه‌ای برای بخش بتل رویال، به طور کلی این شایعه کنار فت.

طبق اعلام اکتیویژن در این حالت از بازی ۱۵۰ بازیکن در قالب دو تیم در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ همچنین اکتیویژن اعلام کرده است که حالت بتل رویال این شرکت بسیار بزرگ‌تر از آن است که اکتیویژن بتواند آن را به یکی از عناوین خود عرضه کند، به همین علت اکتیویژن مجبور شد آن را جداگانه عرضه کند.

این بازی قرار است به صورت رایگان در اختیار گیمر‌ها قرار گیرد و حجم آن برای افرادی که بازی Modern Warfare را روی دستگاه خود نصب کرده‌اند بین ۱۸ تا ۲۲ گیگابایت و برای افرادی که عنوان مذکور را روی دستگاه خود ندارند بین ۸ تا ۱۰۱ گیگابایت خواهد بود. همچنین افرادی که بازی Modern Warfare را دارند، بازی بتل رویال را سریع‌تر از سایر افراد دریافت خواهند کرد و بازی پس از نصب به منوی عنوان Modern Warfare برایشان اضافه می‌شود.

این بازی همچنین از دو بخش با نام‌های بتل رویال و Plunder تشکیل شده و هر تیم نیز از سه نفر تشکیل خواهد شد؛ قرار است بازی Call of Duty: Warzone فردا شب در دسترس کاربران قرار گیرد.

