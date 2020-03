خبر خوب برای طرفداران بازی ژنرال؛ نسخه ارتقاء یافته در راه است

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ماهانه عناوین جدیدی به دنیای گیمینگ اضافه می‌شوند و افراد زیادی از آن‌ها استقبال می‌کنند. گاهی بعضی از بازی‌ها به قدری به یاد ماندنی هستند که تا سالیان زیادی در ذهن گیمرها باقی می‌مانند. به همین دلیل شرکت‌های توسعه دهنده بعضی مواقع تصمیم به ساخت نسخه ریمستر شده این بازی‌ها می‌گیرند. عنوان Command and Conquer نیز یکی از این موارد است. به تازگی خبرهای جدیدی از کلکسیون ریمستر شده آن در فضای مجازی منتشر شده است.

تریلر جدیدی از بازی ژنرال

سرانجام Electronic Arts با انتشار تریلری جدید نگاهی عمیق به گیم‌پلی و قابلیت‌های جدید عنوان Command and Conquer Remastered Collection در اختیار ما قرار داد. این بازی که توسط Petroglyph Studios توسعه یافته، از برش فیلم‌های (cutscenes) قدیمی که در نسخه ریمستر شده کیفیت خیلی خوبی پیدا کرده‌اند، استفاده می‌کند. شما می‌توانید در ادامه این تریلر را مشاهده کنید:

اطلاعات عرضه عنوان Command and Conquer Remastered Collection

از همه این موارد مهم‌تر این است که اطلاعات عرضه این کلکسیون جدید منتشر شده است. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، Command and Conquer Remastered Collection برای رایانه شخصی در Steam و Origin از ۵ جولای در دسترس قرار می‌‎گیرد. همچنین این بازی با قیمت ۱۹.۹۹ دلار به فروش می‌رسد. این بازی با Origin Access Premier همراه است اگرچه هنوز هم باید دید دسترسی زودهنگام برای مشترکان فراهم خواهد شد یا این اتفاق رخ نخواهد داد.

عنوان Command and Conquer Remastered Collection شامل دو بازی Command and Conquer: Tiberian Dawn و Command and Conquer: Red Alert می‌شود که با بسته الحاقی Ops Covert، Counterstrike و The Aftermath همراه می‌شوند. در کنار بروزرسانی کنترلر‌ها و رابط کاربری، اکنون این کلکسیون از قابلیت رزولوشن 4K پشتیبانی می‌کند. همچنین موسیقی این عنوان و نقشه آن نیز ریمستر شده‌اند.

