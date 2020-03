به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مقامات کشوری، واکنش‌های مختلفی را نسبت به این ویروس و اتفاقات پیرامون آن نشان دادند و مسئولان کشوری و لشکری نیز برای اطلاع رسانی و آگاه سازی بیشتر صادقانه گزارش‌های خود را ارائه کردند.

از این روی صفحه انگلیسی رهبر انقلاب اسلامی منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای بخشی از بیانات ایشان را پیرامون ویروس کرونا منتشر کرد.

متن این صفحه به شرح زیر است:

The Coronavirus has affected many countries. Our officials have reported with sincerity and transparency since day one. However, some countries where the outbreak has been more serious have tried to hide it. Of course, we ask God to heal the sick in those countries too.

Imam Sayyed Ali Khamenei , Mar ۳, ۲۰۲۰

ویروس کرونا بسیاری از کشور‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. مقامات ما از روز اول با صداقت و شفافیت گزارش داده‌اند. با این حال، برخی از کشور‌ها که شیوع آن جدی‌تر بوده، سعی در پنهان کردن آن داشته اند. البته ما از خدا می‌خواهیم که بیماران را در آن کشور‌ها نیز بهبود بخشد.

انتهای پیام/