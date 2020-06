قبل از فروش آیفون خود این ۸ کار را انجام دهید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در هر سال شرکت‌های مختلف گوشی‌های جدیدی تولید می‌کنند که هر کدام بهتر از مدل پیشین خود است. به همین دلیل در دنیای کنونی نمی‌توان یک گوشی هوشمند را برای مدت زمان زیادی نگه داشت و باز هم به قابلیت‌های جدید دست یافت. به همین دلیل عده‌ای از کاربران سعی می‌کنند با تعویض گوشی تلفن همراه خود همیشه در صف اولین افرادی باشند که از امکانات جدید بهره می‌برند.

البته فروش دستگاه قدیمی نباید بدون انجام یک سری کار‌ها برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات کاربری و موارد این چنینی انجام شود. اگر شما یکی از کاربران گوشی‌های شرکت اپل هستید، امروز برای شما ۸ کاری را که پیش از فروش دستگاه خود لازم به انجام آن دارید را فهرست کرده‌ایم. شما با انجام کار‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است می‌توانید یک فروش بدون دردسر و مطمئن داشته باشید. در ادامه این ۸ مورد را مطالعه می‌کنید:

۱-پشتیبان گیری (Back Up)

اولین کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید حافظه خود را از دست نمی‌دهید. منظور ما از حافظه داده‌های شماست. قبل از پاک کردن همه چیز از تلفن خود، از همه اطلاعات خود پشتیبان بگیرید. در رایانه شخصی، مطمئن شوید که آخرین نسخه iTunes را نصب کرده اید. سپس تلفن خود را به رایانه متصل کنید. وقتی صفحه iTunes ظاهر شد، انتخاب کنید که در iCloud یا رایانه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس Back Up Now را انتخاب کنید.

برای تهیه نسخه پشتیبان مستقیم از دستگاه iOS خود، به تنظیمات بروید، نام خود را انتخاب کرده و سپس روی iCloud ضربه بزنید. به iCloud Backup> Backup Now Now بروید. اگر نسخه پشتیبان iCloud را روشن کنید، هنگامی که دستگاه شما به سیستم وصل می‌شود، قفل شده و به Wi-Fi وصل می‌شود. با این روش به طور خودکار عکس‌ها، حساب‌ها، اسناد، داده‌های Health و HomeKit و تنظیمات را بروز می‌شوند.

سپس، هنگامی که آیفون جدید خود را دریافت کرده و آن را روشن می‌کنید، می‌توانید از iTunes یا iCloud اطلاعات پشتیبانی گرفته شده را بازگردانید. به این شکل تلفن جدید شما به تمام برنامه‌ها و تنظیمات موجود در دستگاه قدیمی خود دسترسی دارد.

۲-قابلیت Find My iPhone را غیرفعال کنید

قابلیت Find My iPhone گاهی می‌تواند فعال شدن توسط مالک جدید را مسدود کند، بنابراین لازم است که پیش از فروش دستگاه خود، آن را غیرفعال کنید. اگرچه Find My iPhone هنگام پاک کردن کلیه محتوا و تنظیمات، به طور خودکار غیرفعال می‌شود، اما این هنوز یک اقدام خوب برای پیشگیری از اتفاقات ناخوشایند پس از فروش است.

به Settings> Your Name> iCloud> Find My iPhone بروید و آن را خاموش کنید. در این بخش از شما خواسته می‌شود که Apple ID خود را وارد کنید.

۳-از iMessage خارج شوید

برای مدتی، کاربران آیفونی که دستگاه خود را با یک سیستم عامل دیگر، بدون اینکه از iMessage خارج شوند، تعویض کردند از کاربران iOS پیام دریافت نمی‌کردند. هر پیام ارسال شده از یک آیفون به این کاربران، توسط آیفون قدیمی به جای دستگاه جدید دریافت می‌شد؛ بنابراین iMessages شما به نوعی محل پیام محرمانه بود.

اکنون این مشکل برطرف شده است و در گذشته نیز تنها افرادی که از iOS به اندروید مهاجرت می‌کردند به این مشکل برمی‌خوردند. اما احتمالاً ایده خوبی است که آن را خاموش کنید. به تنظیمات> پیام‌ها بروید و iMessage را غیرفعال کنید.

۴-ایرپاد خود را از دستگاه جدا کنید

نگرانی‌های زیادی در مورد ایرپاد‌های اپل وجود دارد که یکی از آن‌ها گم کردنشان است. با جدا کردن (Unpair) آن‌ها از آیفون خود، یکی از نگرانی‌ها را از لیست خود حذف کنید. آیفون و ایرپاد خود را در کنار یکدیگر قرار داده و به قسمت تنظیمات> بلوتوث بروید.

برای اطلاعات به کنار ایرپاد ضربه بزنید و فراموش کردن این دستگاه را انتخاب کنید.

۵-جدا کردن ساعت هوشمند اپل

اگر یک ساعت هوشمند اپل (اپل واچ) دارید، آن را از آیفونی که قصد فروش آن را دارید، جدا کنید. زیرا با این کار جلوی یک مشکل احتمالی در آینده را می‌گیرید. آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهید و برنامه Apple Watch را بر روی آیفون خود باز کنید. به صفحه My Watch بروید و ساعت خود را در بالای صفحه انتخاب کنید. دایره اطلاعات در کنار ساعتی که می‌خواهید جدا کنید، انتخاب کنید. روی تأیید ضربه بزنید.

در ضمن فراموش نکنید که ممکن است لازم باشد رمزعبور Apple ID را در این بخش برای کامل شدن فرایند جداسازی، وارد کنید.

۶-از iCloud خارج شوید

قبل از فروش دستگاه خود، از iCloud و همچنین iTunes و App Store خارج شوید. برای سیستم‌عامل iOS 10.3 و بالاتر، به بخش تنظیمات> [نام خود]> خروج از سیستم بروید. رمزعبور Apple ID خود را وارد کرده و روی خاموش ضربه بزنید.

در iOS ۱۰.۲ یا بالاتر، روی تنظیمات> iCloud> خروج از سیستم ضربه بزنید. دوباره روی خروج از سیستم ضربه بزنید، سپس بر روی حذف از [دستگاه]من ضربه بزنید و رمزعبور Apple ID خود را وارد کنید. سپس به تنظیمات> iTunes و فروشگاه Apple ID> اپل ID> خروج از سیستم بروید.

۷-تمام تنظیمات را پاک کنید

اجازه ندهید کسی از داده‌های شما استفاده کند. تلفن خود را با رفتن به تنظیمات> عمومی> تنظیم مجدد> پاک کردن کلیه محتوا و تنظیمات ایمن کنید و نگذارید کسی که به اطلاعات شما دسترسی پیدا کند.

این گونه جلوی مشکلات زیادی در آینده را می‌گیرید.

۸-سیم کارت خود را خارج کنید

در بیشتر موارد، می‌توانید تنها با غیرفعال کردن سرویس تلفن همراه خود، آن را به همراه گوشی به فروش برسانید. اما آن سیم کارت مخزن شماره تلفن شما، بیت‌های مختلف داده‌های امنیتی و تمام اطلاعات مورد نیاز برای صورتحساب است. این قطعه تلفن شما و بسیاری از فعالیت‌های شما در تلفنتان را شناسایی می‌کند؛ بنابراین ممکن است بخواهید قبل از فروش تلفن خود، آن را خارج کنید.

خوشبختانه، این کار ساده است. اجکتور سیم کارت را در تلفن خود پیدا کنید (برای روشن کردن آیفون ۴ در سمت راست؛ برای مدل‌های قبلی در بالای صفحه است) سپس یک گیره کاغذی را در آن قرار داده و فشار دهید تا بیرون بیاید. سیم کارت را بردارید، اسلات را به جای قبلی باز گردانید و اکنون تلفن شما برای فروش آماده است.

کلام آخر

در نهایت باید به شما بگوییم که شاید با انجام ندادن هیچ کدام از این کارها نیز پس از فروش یک گوشی آیفون برای شما مشکلی پیش نیاید اما هر کدام از این موارد به طور بالقوه می‌توانند برای شما، گوشی و اطلاعاتتان دردسرساز شوند. شما می‌توانید با انجام آن‌ها بدون این که دیگر نگران رخ دادن اتفاقی باشید، تلفن همراه خود را به فروش برسانید. امیداریم این مطلب برای شما مفید بوده و بتوانید از آن استفاده کنید.

