به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پیدا کردن یک لپ تاپ برای امور اداری و استفاده در محل کار یکی از سخت‌‍ترین کارها برای افراد است و عده زیادی از مردم درگیر این مسئله هستند؛ لپ تاپ‌هایی که برای امور اداری خریداری می‌شوند باید ضمن داشتن عملکرد مناسب از قبمتی منطقی نیز برخوردار باشند چرا که بسیاری از افراد از لپ لپ‌ها تجاری برای تجهیز کردن اداره خود استفاده می‌کنند و بالا بودن قیمت این دسته از لپ تاپ‌ها می‌تواند مانع از فروش حداکثری آن‌ها شود.

هر ساله تعداد زیادی لپ تاپ که در دسته بندی اداری جای می‌گیرند، به بازار عرضه می‌شوند و همین موضوع انتخاب یک لپ تاپ مناسب را برای کاربران دشوار کرده است؛ در ادامه قصد داریم تعدادی از برترین لپ تاپ‌های اداری و تجاری را معرفی کنیم تا خریداران بتوانند لپ تاپی با بالاترین عملکرد را خریداری کنند.

لپ تاپ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen)

پردازنده: Intel Core i5/Core i7

کارت گرافیک: Intel UHD 620

رم: 8GB/16GB

حافظه داخلی: 256GB/512GB/1TB SSD

نمایشگر: 14-inch, 1080p or 4K

ابعاد: 12.7 x 8.5 x 0.6 inches

وزن: 2.5 pounds

شرکت لنوو در این لپ تاپ سعی کرده است بلندگوهای دستگاه خود را به بهترین نحو ممکن بهبود بخشد و در آن بخشی از موارد امنیتی مانند وب کم و دوربین IR را ارتقا داده تا افراد نگرانی از این بابت نداشته باشند. همچنین این نسل از لپ تاپ Lenovo ThinkPad X1 Carbon در مقایسه با نسل قبلی خود از عملکردی سریع‌تر و همچنین باتری قوی‌تری نیز بهره می‌برد.

نمایشگر این لپ تاپ از کیفیت 4K برخوردار است و می‌توان گفت استفاده از آن برای تمامی امور روزانه و دیدن فیلم بسیار لذت بخش خواهد بود.

لپ تاپ HP Elite Dragonfly

پردازنده: Intel Core i3/i5/i7

کارت گرافیک: Intel UHD 620

رم: 8GB/16GB

حافظه داخلی: Up to 2TB

نمایشگر: 13.3-inch, 1080p or 4K

ابعاد: 12 x 7.8 x 0.6 inches

وزن: 2.2 pounds

این لپ تاپ را می‌توان شاهکار شرکت HP دانست چرا که شرکت سازنده روی بدنه آن به شدت کار کرده و از طراحی بسیار جذابی روی بدنه آن استفاده شده است. همچنین این مدل از دستگاه‌های شرکت HP از یک لولای انعطاف پذیر بهره می‌برد که باز و بسته کردن لپ تاپ را تا حد بسیار زیادی ساده خواهد کرد. می‌توان گفت که این لپ تاپ یکی از برترین لپ تاپ‌های قابل حمل موجود در بازار است.

از سایر ویژگی‌های این لپ تاپ می‌‍توان به وجود داشتن یک کیبرد بسیار روان و شگفت انگیز اشاره کرد که استفاده از لپ تاپ را تا حد زیادی لذت بخش خواهد کرد. از این لپ تاپ می‌‌توان برای اجرای امور سنگین رایانه‌ای نیز استفاده کرد که به دلیل داشتن وزنی بسیار کم به یکی از محبوب‌ترین لپ تاپ‌های موجود در بازار تبدیل شده است. لپ تاپ HP Elite Dragonfly در حال حاضر قیمتی حدود ۱۴۰۰ دلار را در بازار دارد.

لپ تاپ Microsoft Surface Pro 7

پردازنده: 10th gen Intel Core i3/Core i5/Core i7

کارت گرافیک: Intel UHD or Iris Pro

رم: 4GB/8GB/16GB

حافظه داخلی: 128GB/256GB/512GB/1TB

نمایشگر: 12.3-inch, 2736 x 1824-pixel

ابعاد: 11.5 x 7.9 x 0.33 inches

وزن: 1.7-1.74 pounds

این لپ تاپ در دسته لپ تاپ‌های هیبریدی قرار گرفته است و کاربر می‌توان از آن به عنوان تبلت یا لپ تاپ استفاده کند؛ در نسل جدید این لپ تاپ شرکت اینتل از پردازنده جدید اینتل استفاده کرده است که سرعت آن را تا حد زیادی افزایش داده است. این لپ تاپ از قلم لمسی نیز پشتیبانی می‌کند و دارای پورت USB-C نیز هست. کیفیت نمایشگر این لپ تاپ برای امور روزانه بسیار مناسب خواهد بود و اشعه‌های منتشر شده از نمایشگر این لپ تاپ هرگز به چشم کاربران آسیب نخواهد زد. لپ تاپ Microsoft Surface Pro 7 در حال حاضر قیمتی بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ دلار دارد.

لپ تاپ Lenovo ThinkPad X1 Yoga

پردازنده: Intel Core i7

کارت گرافیک: Intel UHD 620

رم: 16GB

حافظه داخلی: 1TB

نمایشگر: 14-inch, 1080p

ابعاد: 12 x 8.5 x 0.6 inches

وزن: 3 pounds

لپ تاپ Lenovo ThinkPad X1 Yoga اولین لپ تاپ فلزی هیبریدی از شرکت لنوو است که برخلاف سایر لپ تاپ‌های این شرکت که از فیبر کربن در ساخت آن‌ها استفاده شده، در ساختش از آلومینیوم و منیزیم استفاده شده که ظاهری بسیار جذاب به آن داده است. این لپ تاپ از عمر باتری بسیار بالایی بهره می‌برد و قابلیت استفاده از قلم را نیز دارد. نمایشگر این لپ تاپ نیز از کیفیت خوب 1080p بهره می‌برد که یک رزولوشن بسیار مناسب برای انجام امور روزانه است.

وزن این لپ تاپ برای اموری که نیاز به حمل و نقل لپ تاپ دارد نیز بسیار مناسب خواهد بود و کاربران نباید نگران وزن این لپ تاپ برای جا به جایی باشند. لازم به ذکز است که برای استفاده از قلم در این دستگاه صرفا باید از قلم اصلی که همراه لپ تاپ فروخته می‌شود استفاده کرد.

لپ تاپ HP ZBook Studio x360 G5

پردازنده: Intel Core i5/Core i7/Xeon

کارت گرافیک: Intel UHD 630/Nvidia Quadro P1000

رم: 8GB/16GB/32GB

حافظه داخلی: 256GB/512GB/1TB/2TB

نمایشگر: 15.6-inch, 1080p or 4K

ابعاد: 14.2 x 9.7 x 0.8 inches

وزن: 4.9 pounds

می‌توان گفت این لپ تاپ در حال حاضر برترین لپ تاپ برای امور تجاری است اما قیمتی بسیار بالا دارد و کمتر کسی برای امور اداری توانایی خرید آن را خواهد داشت. این لپ تاپ از باتری و عملکردی فوق العاده بهره می‌برد و کاربران می‌توانند از قلم برای استفاده از موس پد این لپ تاپ استفاده کنند.

شرکت اچ پی تاکنون مدل‌های مختلفی از این لپ تاپ را وارد بازار کرده است که هرکدام از آن‌ها از یک مقدار حافظه داخلی و حافظه رم استفاده می‌کنند و کاربران می‌توانند با توجه به نیاز خود یکی از این مدل‌ها را انتخاب کنند.

لپ تاپ Dell Precision 7730

پردازنده: Intel Core i5/Core i7/Xeon

کارت گرافیک: Up to Radeon Pro WX 7100/Up to Quadro P5200

رم: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB

حافظه داخلی: 500GB (HDD)/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB

نمایشگر: 17.3-inch, 1080p or 4K

ابعاد: 16.3 x 10.8 x 1.2 inches

وزن: 7.5 pounds

این لپ تاپ قیمتی بسیار بالا در کنار عملکرد فوق العاده خود دارد و می‌توان از آن برای اجرای برنامه‌های بسیار سنگین مانند برنامه‌های ادیت عکس و مدل سازی استفاده کرد. همچنین این لپ تاپ از یک صفحه کلید بسیار نرم و راحت بهره می‌برد اما می‌توان گفت این لپ تاپ از باتری ضعیفی استفاده می‌کند که کارآیی لپ تاپ در حالت استفاده از باتری را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. همچنین سخت افزار استفاده شده در این لپ تاپ یکی از سخت افزارهای بسیار رده بالا در اجرای عناوین رایانه‌ای است و می‌توان از آن به عنوان یک لپ تاپ گیمینگ استفاده کرد.

پردازنده استفاده شده در این لپ تاپ از نسل نهم شرکت اینتل است و عملکردی فوق العاده خواهد داشت، همچنین این لپ تاپ از نمایشگری 4K استفاده خواهد کرد که کار کردن با آن را بسیار لذت بخش‌تر از قبل می‌کند. لازم به ذکر است که وزن این لپ تاپ بسیار زیاد بوده و هرگز برای اموری که نیاز جا به جایی دستگاه دارند توصیه نمی‌شود.

لپ تاپ Dell Latitude 5420 Rugged

پردازنده: Intel Core i3/Core i5/Core i7

کارت گرافیک: Intel UHD 620/AMD Radeon RX540

رم: 8GB/16GB/32GB

حافظه داخلی: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB

نمایشگر: 14-inch, 1080p

ابعاد: 13.7 x 6.6 x 1.3 inches

وزن: 6.2 pounds

این لپ تاپ از خانواده دل، اط صفحه نمایشگری با روشنایی بسیار بالا بهره می‌برد و کار کردن با صفحه کلید بسیار راحت این لپ تاپ برای تمامی کاربران لذت بخش خواهد بود. ظاهر این لپ تاب شبیه به یک کیف سامسونت است که برای بسیاری از کاربران آشنا خواهد بود چرا که لپ تاپ‌های قدیمی غالبا از این ظاهر بهره‌مند بودند. شرکت دل در انتخاب حافظه و رم این لپ تاپ دست کاربران را حسابی باز گذاشته است و کاربران می‌توانند با تو جه به نیاز خود این لپ تاپ را خریداری کنند.

