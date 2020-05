به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتشار ویروس کرونا در سراسر جهان، تقریبا همه مردم درگیر این بیماری شدند. اکنون شرکت‌های مختلف به کمک کادر درمانی آمده‌اند تا بتوانند با یاری به آن‌ها این بیماری را شکست دهند. برنامه‌های مختلف نیز در این روزها به کاربران خود قابلیت‌ها و سرویس‌های جدیدی را ارائه می‌دهند.

پک استیکر جدید واتس‌اپ با همکاری سازمان بهداشت جهانی

واتس‌اپ و سازمان بهداشت جهانی با هم همکاری کرده اند تا مجموعه جدیدی از استیکر‌ها را به کاربران شبکه‌‎های اجتماعی ارائه دهند. این دو با عملکرد اخیر خود قصد دارند از فاصله گذاری اجتماعی در طول شیوع ویروس کرونا حمایت کنند. استیکر‌ها از زمانی که در این پیام‌رسان عرضه شدند محبوبیت بالای خود را به همه ثابت کردند، در نتیجه مجموعه جدیدی از استیکر‌ها می‌تواند کاربران واتس‌اپ را بسیار خوشحال کند؛ خصوصا اکنون که این بسته جدید درباره فاصله گذاری اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: کاهش محدودیت تماس صوتی و تصویری واتس‌اپ در پی شیوع کرونا

نحوه دریافت پک استیکر واتس‌اپ

تمام کاربران واتس‌اپ هم‌اکنون می‌توانند بسته استیکر مذکور را که Together at home نام دارد در این پیام‌رسان پیدا کنند. هدف این مجموعه استیکر این است که به کاربران در طول روز‌های شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا کمک کنند. نکته دیگری که لازم به ذکر است، این است که پک استیکر جدید واتس‌اپ برای نه زبان عربی، فرانسوی، آلمانی، اندونزیایی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و ترکی بومی سازی شده است. برای استفاده از آن‌ها، کافی است یک چت را باز کنید و روی نماد استیکر‌ها ضربه بزنید تا بسته "Together at home" به صورت رایگان بارگیری شود.

به نظر می‌رسد این استیکر برای بعضی زودتر از بقیه کاربران فعال شده است؛ در نتیجه اگر این پک در دسترس شما قرار نگرفته باید کمی بیشتر منتظر بمانید. باید دید پیام‌رسان‌های دیگر نیز آیا چنین کاری را انجام می‌دهند یا کار دیگری در ذهن خود دارند.

انتهای پیام/