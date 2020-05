چگونه حساب توییتر مسدود شده را بازگردانیم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این چند خط را که خوانده‌اید احتمالا فکر می‌کنید قرار است از سیاست‌های یک‌طرفه و کینه‌ای بودن توییتر علیه ایرانیان برایتان بنویسیم، اما اشتباه نکنید! امروز می‌خواهیم روش بازگرداندن حساب کاربری معلق شده را به شما یاد بدهیم.

پس با یک دست همین برگ کاغذی مجازی‌است را نگه دارید و با یک دست کار‌هایی که می‌گوییم را روی کیبورد اعمال کنید!

قدم اول:

خونسرد باشید!

معلق شدن حساب شما یکی از بدترین زمان‌های آنی زندگیتان است؛ مخصوصا اگر عدد دنبال کننده‌های شما چندکیلویی باشد. مثل یک چشم به هم زدن فیو‌ها و ریتوییت‌های نجومی حسابتان از جلوی چشمانتان رد می‌شود و فکر می‌کنید توییتر تمام زحماتی را که کشیده‌اید می‌خواهد از بین ببرد (حالا خودمانیم یک جوری می‌گوییم زحمت کشیده‌اید که انگار سر زمین بیل زده‌اید، انگار نه انگار فقط صفحه یک گوشی را لمس کردید!) و حتما الان از خواندن کلافه شده‌اید و دارید به این فکر می‌کنید که نویسنده کلمه و جمله کم آورده و می‌خواهد به قول روزنامه‌نگار‌ها به صفحه آب ببندد تا بلکه چندرغاز نصیبش شود. برای همین فلکه آب را می‌بندیم و می‌رویم سراغ اصل کار! شما هم قدم اول را رعایت کنید و با حفظ خونسردی کامل راهکار‌هایی را که در ادامه می‌گوییم، به کار ببندید.

قدم دوم:

قدم اول فنی را بردارید

برای شروع کار به نشانی help.twitter.com/forms/general

بروید. در این صفحه باید شناسه، ایمیل و شماره تلفنی که با آن صفحه توییتر را درست کرده‌اید وارد کنید.

علاوه بر این مشخصات در قسمت Where are you experiencing this issue

گزینه my desktop web browser را انتخاب کنید. در کادر پایین و قسمت Description of problem مشکلی را که برای شما به وجود آمده باید بنویسید. برای مثال می‌توانید بنویسید «حساب کاربری من با شناسه فلان به اشتباه ساسپند شده‌است». در قدم بعدی تیک «من ربات نیستم» را بزنید و بعد روی SUBMIT کلیک کنید و تمام!

قدم سوم:

قدم دوم را محترمانه کامل کنید!

متاسفانه گذر پوست به دباغ‌خانه افتاده و این‌بار باید محترمانه با توییتر صحبت کنید! گفتیم که در قسمت Description of problem باید مشکلی که برایتان پیش‌آمده را بنویسید و از توییتر درخواست کنید. این متن باید رسمی و کمی خودمانی باشد! با سلام شروع کنید و بگویید مشکلی پیش آمده و قصد نداشته‌اید که قوانین توییتر رو نقض کنید یا اصلا نقض نکرده‌اید و بخواهید حساب شما را از حالت تعلیق در بیاورند. خیلی دوست داشتیم متن انگلیسی نمونه را اینجا برایتان بنویسم، اما خب قاعدتا در چارچوب روزنامه نگاری نمی‌گنجد. پس به شما ترجمه گوگل را معرفی می‌کنیم که این‌روز‌ها همه را صاحب مدرک آیلتس کرده است.

قدم چهارم:

قدم سوم را درست بردارید

به احتمال زیاد اگر قدم‌های قبلی را درست برداشته‌باشید باید بعد از گذشت چند ساعت یک ایمیل از طرف توییتر به شما ارسال شود. بعد از دریافت ایمیل باید روی REPLY کلیک کرده و تایید کنید که این حساب متعلق به شماست و بدون این‌که قوانینی را نقض کرده‌باشید مسدود شده و آن را به شما بازگرداند. اگر ایمیلی برای رفع تعلیق حساب توییتر دریافت نکردید، حتما قسمت‌های اسپم و ... را چک کنید.

قدم پنجم:

صبور باش

آموزش امروز تمام شد و راهی جز صبرکردن ندارید. بعد از گذشت دو روز مجددا شناسه و رمز را خود را وارد کنید و اگر بخت با شما یار باشد باز همان تایم لاین و دنبال‌کننده‌ها را در قاب آبی رنگ توییتر خواهید دید. اما یکی از فواید ساسپند شدن این است که کلی کلاس دارد و به قول امروزی‌ها شوآف خوبی ازش در می‌آید. یعنی بعد از برگشت حسابتان می‌توانید بگویید من آنقدر خفن بودم که حتی توییتر هم مجبور شد به نوشته‌های من واکنش نشان بدهد و لابد خیلی تاثیر گذار بودم. پس با خیال راحت پُزش را بدهید و ما هم به کسی نمی‌گوییم در قدم سوم با گردن کج چقدر تلاش کردید تا محترمانه از توییتر خواهش کنید که دیگر بس است!

منبع: جام جم

