تاریخ احتمالی عرضه بازی Assassin's Creed Valhalla مشخص شد

یکی از خرده فروشان عناوین رایانه‌ای با انتشار فهرستی، از تاریخ احتمالی عرضه بازی‌ Assassin's Creed Valhalla خبر داد.

آخرین قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار (تاریخ ۱۷ اردیبهشت) + جدول

قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.

آخرین قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن در بازار (تاریخ ۱۷ اردیبهشت) + جدول

در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۷ اردیبهشت خواهیم پرداخت.

مراسم انحصاری بازی Cyberpunk 2077 در ماه ژوئن برگزار خواهد شد

شرکت سی دی پراجکت رد به تازگی اعلام کرد که قصد دارد مراسمی انحصاری برای بازی Cyberpunk 2077 برگزار کند.

جدیدترین قابلیت توئیتر برای برخی سیستم عامل‌ها منتشر شد

شرکت توئیتر با انتشار بروزرسانی برای برخی سیستم عامل‌ها تشخیص طرفین مذاکره را برای کاربران خود آسان‌تر کرد.

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۸ اردیبهشت

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۸ اردیبهشت را مشاهده می‌کنید.

زیباترین تصاویر پس زمینه (۱۸ اردیبهشت)

تصاویر پس‌زمینه ۱۸ اردیبهشت را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

ویژگی‌های ویندوز 10X ؛ با جدیدترین سیستم‌عامل مایکروسافت آشنا شوید

در این گزارش تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناخت ویندوز جدید مایکروسافت را ارائه می‌دهیم.

تریلر جدید The Last of Us 2 ابعاد شخصیت «الی» را معرفی می‌کند

سونی شب گذشته تریلری جدید از بازی The Last of Us Part II را منتشر کرد که این تریلر روی معرفی شخصیت الی تمرکز دارد.

آخرین قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار (تاریخ ۱۸ اردیبهشت) + جدول

قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.

