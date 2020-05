به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در این هفته اخبار متعددی از بازی The Last of Us Part II در فضای مجازی منتشر شد که برخی از آن‌ها به صورت رسمی و برخی دیگر اطلاعاتی بودند که توسط یک منبع آگاه در فضای مجازی پخش شدند. اما به تازگی شرکت ناتی داگ تریلری جدید از این بازی پرطرفدار منتشر کرده است که مراحل تبدیل شدن شخصیت الی از دختری که در قسمت پیش می‌شناختیم به مبارزی خشن را نشان می‌دهد و به نوعی باید گفت این تریلر تمرکز خاصی روی معرفی این شخصیت دارد. آنچه که در این تریلر مشخص است، ظاهرا نسخه دوم مجموعه The Last of US از خشونت بسیار بیشتری نسبت به نسخه قبلی این مجموعه برخوردار است.

در این نسخه از بازی شخصیت الی در تلاش است تا بتواند خود را با دنیایی که در آن قرار گرفته است وفق دهد و به دنبال ایجاد عدالتی در بازی بگردد که باعث می‌شود با موجودات و انسان‌های بازی درگیری شدیدی پیدا کنند. همچنین در این تریلر نشان داده می‌شود که الی دچار اختلالات عصبی و نگرانی‌های عاطفی زیادی شده است و همین موضوع روی تصمیمات و رفتار او تاثیر بسیار بدی گذاشته است.

این بازی قرار است در ۱۹ ژوئن وارد دنیای بازی‌های انحصاری کنسول پلی استیشن شود، بازی The Last of Us Part II ابتدا قرار بود در ماه آوریل وارد بازار شود، اما پس از گذشت مدتی عرضه آن تا ماه می‌ به تاخیر افتاد و با شیوع ویروس کرونا در جهان باز هم در عرضه این عنوان تاخیر به وجود آمد و در نهایت شرکت ناتی داگ تصمیم گرفت این عنوان در ماه ژوئن عرضه کند.

با این حال باید منتظر بود و دید که شرکت سونی یا ناتی داگ باز هم عرضه این بازی را به تاخیر خواهد انداخت یا بیش از این امکان به تاخیر افتادن این بازی وجود نخواهد داشت. در ادامه تریلر تازه منتشر شده از بازی The Last of Us Part II را مشاهده کنید:

