میرزاآقاخان؛ نخستین جاعل اسکناس ایران!

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همیشه افرادی بوده‌اند که بخواهند با دست کاری در عیار سکه یا جعل اسناد مالی، کلاهبرداری کنند. این مسئله در کشور ما، به ویژه بعد از چاپ اسکناس توسط بانک شاهی، وابسته با انگلیس، در دوره ناصرالدین‌شاه رواج یافت، اما نخستین جایی که یک نمونه جعلی از این اسکناس‌ها در آن پیدا شد، مشهد بود.

میرزاآقاخان که بعد‌ها لقب اسکناسی گرفت، با مهارت بسیار و ابزار‌هایی که از آن اطلاع دقیقی نداریم، دست به جعل اسکناس زد. اما یک اشتباه گرامری باعث شد که گیر بیفتد و کارش نگیرد! او در نوشتار پایین اسکناس، به جای عبارت «PAYBLE AT MESHED ONLY»؛ به معنای «قابل پرداخت در مشهد فقط»، نوشته بود: «PAYBLE ONLY AT MESHED»؛ یعنی «قابل پرداخت فقط در مشهد»! همین اشتباه گرامری باعث شد که در سال ۱۲۹۲ هـ. ش، میرزاآقاخان به دام بیفتد و ناکام بماند!

منبع: خراسان

انتهای پیام/