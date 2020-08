ویروس کرونا بر زمان عرضه پلی‌ استیشن ۵ تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، سونی در جدیدترین آماری که از درآمد مالی خود ارائه کرده، توضیح می‌دهد برنامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این شرکت برای عرضه پلی‌استیشن ۵، تحت تاثیر ویروس کرونا و شیوع آن قرار نگرفته است.

سونی هنوز زمان مشخصی برای عرضه این کنسول اعلام نکرده، اما فعلا برنامه سونی برای سال جاری تنظیم شده است. این بدان معناست که کنسول سونی قرار است با ایکس باکس سری ایکس رقابت کند. هر چه به تابستان نزدیک می‌شویم، برنامه‌های سونی برای عرضه این دستگاه مشخص‌تر می‌شود و این شرکت جزئیات بیشتری از طراحی و قابلیت‌های کنسول جدید خود ارائه می‌دهد.

توضیحات سونی درباره عرضه کنسول PS5

در یادداشت‌هایی که این شرکت از آمار مالی خود ضمیمه کرده، جایی که فروش بیش از ۱۱۰ میلیون کنسول پلی‌استیشن ۴ تحسین شده، سونی گفت: "شیوع جهانی ویروس کرونا و تغییر شیوه کاری مردم (دورکاری)، روی تولید سخت‌افزار‌های پلی‌استیشن ۴ و توسعه نرم‌افزار در ابتدا تاثیر منفی گذاشت. اما این مسئله واضح است که اکنون مسائل بیشتر از گذشته حل و فصل شده‌اند".

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد سونی

همچنین در این گزارش آمده است: "اگرچه بر تولید سخت افزار PS4 به دلیل وجود مشکلات موجود در زنجیره تامین، تاثیر منفی وارد شده است، تقاضا در کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته و فروش نیز روند خوبی داشته است. درضمن فروش نرم‌افزار‌های بازی که از شبکه سونی دانلود می‌شوند، همچنین تعداد مشترکین PS Plus و PlayStation Now (PS Now) به طور قابل توجهی افزایش یافته است. "

سونی اطمینان دارد که این شیوع ویروس کرونا در برنامه‌های عرضه PS5 در تعطیلات ۲۰۲۰ تاثیر نخواهد گذاشت. البته توجه داشته باشید که این پیش‌بینی‌ها با اطلاعات موجود در حال حاضر انجام شده است و این نقشه‌ها همیشه می‌توانند تغییر کنند.

