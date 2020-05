به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حتما تا به حال به این فکر کرده‌اید که کنسول نسل جدیدی دارید، ولی دلتان می‌خواهد که بازی‌های کنسول نسل‌های قبلی را دوباره بازی کنید. کنسول‌های نسل آینده یعنی Xbox Series X و PS5 نوید این را داده‌اند که این کنسول‌ها توانایی پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل را دارند. مدیر برنامه‌های بخش Xbox Series X، جیسون رونالد در فضای مجازی اعلام کرد که کنسول نسل بعد Xbox توانایی پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل Xbox را دارد. این قابلیت از روز اول عرضه برای Xbox فعال خواهد شد و Series X با بازی‌های چهار نسل قبل کنسول‌های Xbox سازگار خواهد بود.

چالش، در توانایی انجام این کار در پست وبلاگ شرکت مایکروسافت مشخص شده استو در درجه اول، این وظیفه به واریانس معماری تراشه ارتباط می‌یابد. تراشه مخصوص Series X علاوه بر طراحی سیستم عامل Xbox و هایپروایزر، از این توانایی برخوردار است. بیش از ۱۰۰ هزار ساعت از بازی‌های قدیمی روی Xbox Series X آزمایش شده است؛ در نتیجه، هزاران بازی قدیمی این کنسول از روز اول روی این دستگاه قابل اجرا هستند. تیم آزمایش‌کننده بازی‌های Xbox تا پایان این فصل تعطیلات تابستانی به آزمایش بیش از ۲۰۰ هزار ساعت بازی روی Series X امیدوار است.

مایکروسافت Xbox Series X به دلیل اجرای بازی‌های بومی روی سخت‌افزار این کنسول، به عنوان بهترین کنسول برای بازی کردن بازی‌های قدیمی به حساب می‌آید. این بدان معنی است که شما می‌توانید بارگذاری سریع‌تر و در بعضی موارد نرخ فریم بالاتری را انتظار داشته باشید. رونالد توضیح داد که همکاری جدید با گروه فناوری پیشرفته Xbox راهی برای اضافه کردن خودکار پشتیبانی HDR برای بازی‌ها را فراهم می‌کند. این کار بدون هیچ تأثیری بر عملکرد بازی انجام می‌شود و می‌توان آن را در بازی‌ها تا بازگشت به Xbox اصلی اعمال کرد.

مدیر برنامه‌های Xbox Series X همچنین تصریح کرد: این تیم همچنان به بازخورد‌های جامعه درباره عناوین اضافی که می‌خواهید به برنامه سازگاری اضافه شود، گوش فرا می‌دهد. احیای عناوین از تاریخ عرضه کنسول جدید، اغلب ترکیبی پیچیده از مجوز‌های فنی و مجوز را به چالش می‌کشد، اما ما در این تیم متعهد هستیم که هر کاری که ممکن است انجام دهیم تا بتوانیم میراث بازی‌های جمعی خود را حفظ کنیم.

تکنیک‌های جدیدی ابداع شده است تا بازی‌ها نه تنها با وضوح بالاتر اجرا شوند بلکه در فریم‌های بالاتر نیز اجرا شوند. همه عناوین این توانایی را نخواهند داشت، اما برخی از آن‌ها قادرند نرخ فریم خود را از ۳۰ فریم به ۶۰ فریم در ثانیه یا از ۶۰ به ۱۲۰ فریم در ثانیه مضاعف کنند.

گفتنی است، Xbox Series X ابتدا در دسامبر معرفی شد و انتظار می‌رود در فصل تعطیلات میلادی در جهان عرضه شود.

