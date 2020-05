اولین گیم پلی بازی The Last of Us Part II منتشر شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ساعاتی پیش اولین گیم پلی مفصل از بازی مورد انتظار انحصاری کنسول PS4 یعنی بازی The Last of Us Part II در فضای مجازی منتشر شد. شرکت ناتی داگ در این ویدئو سعی کرد به طور خلاصه عملکرد بازی و قابلیت‌هایی که گیمر در بازی در اختیار دارد را نمایش دهد، اما در گیم پلی منتشر شده از بازی خبری از توضیح داستان بازی نیست و شرکت ناتی داگ پس از فاش شدن داستان این بازی در فضای مجازی جزئیات اضافه‌ای درباره این موضوع مطرح نکرد.

بر اساس آنچه که در ویدئو لست آو آس دو به نمایش گذاشته شد، این بازی از گیم پلی بسیار نزدیک به نسخه اول این مجموعه بهره می‌برد و به نوعی باید گفت گیم پلی این بازی همان گیم پلی بهبود یافته نسخه اول این مجموعه است از مواردی که در ویدئو گیم پلی این بازی نمایش داده شد می‌توان به امکان پنهان شده و سینه خیز رفتن در پشت اجسام برای جلوگیری از دیده شدن توسط دشمن، استفاده از طناب برای عبور از یک منطقه، قایق سواری و عبور از رودخانه اشاره کرد.

علاوه بر این در ویدئوی جدید بازی The Last of Us Part II نشان داده شد که گیمر در این نسخه از بازی توانایی شنا کردن خواهد داشت در صورتی که در نسخه اول این مجموعه الی به شدت از آب و شنا در آن می‌ترسید و نمی‌توانست وارد آب شود.

همچنین در این بازی شیوه‌های مبارزاتی تا حد بسیار زیادی ارتقا یافته است و واکنش دشمن پس از حمله به آن‌ها به میزان بسیار زیادی بهبود یافته است. از دیگر موارد برجسته موجود در بازی نیز می‌توان به قابلیت ساخت سریع مواد منفجره اشاره کرد. همچنین گیمر در این بازی خواهد توانست سلاح خود را ارتقا داده و به طور دقیق روند ارتقا سلاح خود را مشاهده کند.

بازی The Last of Us Part II قرار است در ۱۹ ژوئن به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار شود.

