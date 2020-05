به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ویتامین‌ها ترکیبات آلی هستند که به مقدار خیلی جزئی برای سوخت و ساز مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارند. تغذیهٔ ناقص و رژیم غذایی نامناسب، سبب کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین می‌شود و به بیماری‌های مختلف مانند بری بری و پلاگر می‌انجامد.

برخی از ویتامین‌ها سبب جذب مواد غذایی در روده می‌شوند و بعضی نیز به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. عمل آنها بر روی بافت‌های پوششی و همچنین استخوان بوده و در مجموع هر کدام از آنها از بروز یک عارضه جلوگیری می‌کند. نیاز بدن به این مواد بسیار کم است اما اگر این مقدار کم تامین نشود، می‌تواند بیماری‌هایی مانند اسکوربوت (کمبود ویتامین C) ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: راه‌اندازی خط تولید ۷ محصول جدید در حوزه کرونا

ویتامین‌ها و مواد معدنی وظایف متنوع و بسیار مهمی را در بدن به عهده دارند و کمبود و یا ازدیاد آنها عملکرد قسمت‌های مختلف بدن را مختل کرده و باعث ایجاد ناراحتی‌ها و بیماری‌های مختلفی می‌شوند. مصرف بیشتر از مقدار نیاز روزانهٔ ویتامین‌ها نیز مضر بوده و می‌تواند عوارض نامطلوبی (overdose) را به جای بگذارد.

ویتامین‌های مازاد نیاز روزانه بدن، اگر محلول در چربی باشند (A,D,E,K)، تا حدودی در کبد ذخیره می‌شوند و اگر محلول در آب باشند از طریق کلیه دفع می‌شوند.

تعیین میزان ویتامین C در بدن با حسگر قابل پوشیدن

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا، حسگر قابل پوشیدن ساختند که می‌تواند به‌صورت غیرتهاجمی میزان ویتامین C را در بدن رهگیری کند. این حسگر قادر است به‌صورت شخصی‌سازی شده میزان مصرف روزانه را برای هر کاربر مشخص کند. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان ACS Sensor به چاپ رسیده است.

جولیان سمپیوناتو، از محققان این پروژه می‌گوید: «حسگر‌های قابل پوشیدن رایج معمولا برای رصد فعالیت‌های بدنی یا بیماری‌هایی نظیر دیابت استفاده می‌شوند. این اولین حسگری است که با استفاده از روش مبتنی بر آنزیم برای ردیابی تغییرات در سطح ویتامین به کار گرفته می‌شود که مسیر تازه‌ای در حوزه تجهیزات قابل پوشیدن ایجاد کرده است. حسگر‌های قابل پوشیدن به ندرت برای رصد دقیق مواد غذایی به کار می‌روند.»

ویتامین C برای بهبود برخی بیماری‌ها موثر است

از آنجایی که ویتامین C برای بهبود برخی بیماری‌ها موثر است، چنین حسگر پوشیدنی ممکن است به پزشکان کمک کند تا با ردیابی ویتامین C به کاهش طول درمان کمک کند. این دستگاه پوشیدنی در واقع یک برچسب بوده که روی سطح پوست بدن قرار می‌گیرد. در این حسگر، یک بخش تحریک کننده وجود دارد که موجب عرق کردن شده و الکترودی نیز برای تشخیص سریع میزان ویتامین C در عرق وجود دارد.

این حسگر‌ می‌تواند اثربخشی بالایی در فرآیند درمان بیماری کرونا داشته باشد

در این ابزار، الکترود‌ها انعطاف‌پذیر بوده و حاوی آنزیم اکسوربات اکسیداز است. زمانی که ویتامین C وجود داشته باشد، آنزیم آن را به دهیدرواسکوربیک تبدیل می‌کند و در نتیجه، اکسیژن مصرف و جریان تولید می‌شود. آزمایش‌های انجام شده روی چهار نفر نشان می‌دهد که ویتامین C مصرف شده از طریق مکمل یا آب میوه موجب تغییراتی قابل رهگیری در بدن شده و این دستگاه تا دو ساعت می‌تواند این تغییرات را رصد کند.

هر چند حسگر‌های قابل پوشیدن زیست‌حسگری توسعه یافته‌اند اما استفاده از آنها برای ارزیابی وضعیت تغذیه افراد چندان رواج نیافته است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و نقش ویتامین C در افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن، این نوع حسگر‌ها می‌توانند اثربخشی بالایی در فرآیند درمان بیماری کرونا داشته باشند.

