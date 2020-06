گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در میان اعتراضات مداوم در آمریکا که در اثر قتل یک شهروند سیاه‌پوست در مینیاپولیس توسط یک افسر پلیس در هفته گذشته انجام شد، شرکت‌های مختلف فعال در عرصه بازی‌های رایانه‌ای بیانیه‌هایی را صادر کردند که در حمایت از پویش زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد، نوشته شده‌اند.

سونی و مایکروسافت هر دو پیام‌های مخصوص خود را در توئیتر به اشتراک گذاشتند که توسط استودیو‌های شریک آن‌ها در فضای مجازی بازنشر شد. سونی پیام خود را کمی پس از این که به تعویق افتادن معرفی کنسول جدید خود را اعلام کرد، منتشر کرد و توضیح داد که این شرکت قصد دارد کمی عقب بکشد و اجازه دهد صدا‌های مهم‌تری شنیده شود. در ادامه توئیتی را می‌بینید که شرکت سونی منتشر کرده است. در این توئیت نوشته شده: ما نژادپرستی سیستمی و خشونت علیه جامعه سیاه را محکوم می‌کنیم. ما به آینده خود ادامه خواهیم داد که با همدلی و همراهی مشخص شده و در کنار خالقان، گیمرها، کارمندان، خانواده‌ها و دوستان خود قرار خواهیم گرفت.

دو شرکت Sucker Punch و Guerilla Games پیام سونی رابازنشر کردند در حالی که شرکت Noghty Dogs پیام خود را منتشر کرد که محتوایی مانند پیام سونی داشت. در این توئیت نوشته شد: اکنون زمان آن نیست که هیچ یک از ما سکوت کنیم. بیش از حد طولانی، بسیاری از مردم تحت یک مشکل سیستماتیک در آمریکا رنج می‌برند. تعداد بسیار زیادی پسر، دختر، برادر، خواهر، پدر و مادر را از دست داده‌اند. ما در برابر نژادپرستی و بی عدالتی در همبستگی ایستاده‌ایم. اکنون زمان آن است که همه وظیفه خود را انجام دهند و به نژادپرستی و خشونت ضد سیاه پایان دهیم. بسیاری از ما در Noghty Dog به سازمان‌های ملی و محلی کمک می‌کنیم. امیدواریم شاهد آغاز تغییرات پایدار برای رنگین‌پوستان در آمریکا باشیم.

از طرف Xbox، در حساب اصلی شرکت، بیانیه صادر شده توسط مایکروسافت به اشتراک گذاشته شده که در آن نوشته شده: Xbox در کنار طرفداران، سازندگان، همکاران، دوستان و کل جامعه آفریقایی آمریکایی و سیاهپوست در برابر نژادپرستی و بی عدالتی سیستمی ایستاده است. ما مفتخریم که به مایکروسافت در تقویت صدای سیاه و آفریقای آمریکایی به مایکروسافت بپیوندیم. همین پیام توسط سه شرکت ۳۴۳ Industries، Rare و توسعه‌دهنده Forza Motorsport باز نشر شد.

چندین شرکت دیگر هم پیام‌های با همین محتوا برای حمایت از زندگی سیاه‌پوستان آمریکایی به اشتراک گذاشتند که بتسدا هم یکی از همان‌ها بود. در پیام توئیتری بتسدا نوشته شد: ما با هم در کنار جوامع سیاه متحد هستیم تا در برابر نابرابری، ظلم و نژادپرستی گوش کنیم و صحبت کنیم. نه فقط اکنون، بلکه همیشه.

درمجموع، بیش از ده‌ها استودیوی برجسته و ناشران از همه گوشه و کنار صنعت بازی تنها در چند روز گذشته از جنبش زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد، حمایت کرده‌اند. به احتمال زیاد، شاهد خواهیم بود که استودیو‌های بیشتری نیز در روز‌های آینده همین کار را انجام دهند.

