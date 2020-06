اظهارات رهبر انقلاب درباره تفکر نژادپرستانه ترامپ علیه رنگین پوستان آمریکایی

صفحه انگلیسی زبان منتسب به دفتر رهبر انقلاب منتشر کرد:

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، صفحه انگلیسی اینستاگرامی منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، در پی تظاهرات گسترده مردمی در ایالات مختلف آمریکا، برشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری منتشر کرد.

صفحه انگلیسی زبان منتسب به دفتر رهبر انقلاب اسلامی، به زبان انگلیسی منتشر کرد و نوشت:

"If you're dark-skinned walking in the US, you can't be sure you'll be alive in the next few minutes"

"شما اگر رنگین‌پوست هستید، اگر سیاه‌پوست و سرخ‌پوست هستید، در خیابان‌های نیویورک و شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی راه میروید، نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه‌ی دیگر زنده‌اید. "

