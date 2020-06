معرفی ۴ مینی کنسول توسط سگا به مناسبت ۶۰ سالگی این شرکت

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت سگا با معرفی چهار مینی کنسول جدید به نام Game Gear، شصتمین سالگرد پیش روی آغاز فعالیت خود را به سبک خود جشن می‌گیرد. Game Gear Mini بر اساس کنسول دستی Game Gear که در سال ۱۹۹۰ عرضه شد، طراحی شده است و یک نسخه کوچک از تنها کنسول دستی سگا است. مینیاتوری شدن این کنسول باعث شده است که GameGear Mini کاملا سبک باشد. این کنسول به معنای واقعی کلمه، کوچک است. در حالی که نسخه اصلی برای راحتی ساخته شده بود، از دو دست برای نگه داشتن آن استفاده می‌شد، ولی Game Gear Mini می‌تواند کاملا در کف دست جا شود.

هدف سگا از تولید Game Gear Mini تولید یک کنسول دستی جدید نیست بلکه زنده کردن خاطرات گذشته برای کسانی است که با سگا بازی کرده‌اند و دوست دارند تجهیزات گیمینگ را به صورت کلکسیون جمع می‌کنند. سگا تنها به این ایده نپرداخته و به کسانی هم که می‌خواهند با این کنسول دستی به صورت جدی بازی کنند، فکر کرده است. سگا در کنار این کنسول دستی، یک وسیله جانبی به نام Big Window مشابه نمونه ساخته شده برای کنسول اصلی عرضه می‌کند. مانند Big Window اصلی، دستگاه طراحی شده برای Game Gear Mini فقط اندازه نمایشگر را به اندازه ۱.۱۵ اینچ افزایش می‌دهد.

Game Gear Mini در چهار رنگ مشکی، آبی، زرد و قرمز عرضه می‌شود. اختلافات اینجا بیشتر از عمق پوسته است، زیرا هر کدام از این انواع رنگ‌ها با مجموعه‌ای متفاوت از بازی‌ها همراه هستند. همانطور که قبلاً حدس زده‌اید، Game Gear Mini از کارتریج‌های بازی از کنسول اصلی پشتیبانی نمی‌کند، بلکه در عوض تعداد محدودی از بازی‌های از پیش نصب شده در حافظه داخلی فلش خود را پشتیبانی می‌کند. این بازی‌های محدود، بسته به رنگ کنسول، متفاوت هستند که لیست آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

مدل مشکی: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone

مدل آبی: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal

مدل زرد: Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazo Puyo: Arle no Ru

مدل قرمز: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The G.G. Shinobi, Columns

با وجود این بازی‌ها در حافظه این دستگاه‌ها، به نظر می‌رسد سگا هدفگذاری کرده باشد تا مشتریان این شرکت به جای یک کنسول، هر چهار مینی کنسول آن را خریداری کنند. البته، اگر کسی هر چهار کنسول را با هم بخرد، یک Big Window به صورت رایگان از سگاه خواهد گرفت. Game Dear Mini با دو باتری قلمی کار می‌کند که می‌تواند تا سه ساعت دستگاه را روشن نگه دارد. علاوه بر این، یک اسپیکر مونو در کنار جک هدفون هم دارد.

مینی کنسول Game Gear سگا به تازگی فقط برای زاپن معرفی شده است و از ۶ اکتبر به فروش خواهد رسید. هر کدام از این مینی کنسول‌ها قرار است با قیمت ۴۵ دلار به فروش برسند.

