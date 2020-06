به گزارش خبرنگار توپ و تور گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، استفان کری فوق ستاره گلدن استیت که شنبه در اعتراضات خیابانی این روز‌های آمریکا شرکت کرده بود برای دونالد ترامپ پیامی ویدیویی از کالیفرنیا ارسال کرد.

کری در این ویدیو به صراحت گفت: ترامپ باید برود (Donald trump has got to go)

پیش از این سال ۲۰۱۷ هم ترامپ از او و دیگر بازیکنان گلدن استیت برای حضور در کاخ سفید دعوت کرده بود که کری حاضر به دیدار با ترامپ نشد.

انتهای پیام/